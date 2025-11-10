НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сроки пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации готова пересмотреть Россия
 
 
Сроки пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации готова пересмотреть Россия
Отправлено: 10.11.25 - 17:15
Вопрос подняли на XXVI заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Казахстаном и Россией. Согласно новым нормам, срок пребывания иностранных граждан без регистрации в России сокращен с 180 до 90 дней в течение года. Российская сторона выразила готовность содействовать скорейшему решению вопроса
Читать новость

Сроки пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации готова пересмотреть Россия
Отправлено: 10.11.25 - 17:15
#1
Короче я так понял с балаболил тот депутат который всех успокоил, сказав мы все порешали.

Я вижу (собственно так и думал). Да не че вы не умеете решать за две - три минуты в критической ситуации.
Вы сначало полгода будите договариватся о встречи.

После первой встречи ещё год будите мозги друг другу выносить.

Я и думаю почему всплывают новости о разных дипортах в наших кругах.

Россия. Тогда по чесноку ответила бы по каким признакам вы нашего брата дипортируите?

У меня срок перевалил. Давно. По роже смотрите?
По глазам?

Просто нужно понять.

[Исправлено: Vit, 10.11.2025 - 17:17]
Сроки пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации готова пересмотреть Россия
Отправлено: 10.11.25 - 18:10
#2
Россия матушка. Нати вам бел таможсервис. Тут 600-700.машин при пропускной возможности 80-90. Не в вашей мы зоне. Мы в Беларусии. И не опсыкаем заборы ваши. И жрем продукты свои. Казахские. Потомучто у нас они вкусные а не ваше. Даже свинина мусульманская вкусней.

Сроки пребывания казахстанских дальнобойщиков без регистрации готова пересмотреть Россия
Отправлено: 10.11.25 - 18:28
#3
Люди. Особенно россияне. Смотрите маленьких. машин в регистрации 3000 тыщ. Это не на год. Это рассасывается за два дня. Вся беларусия заточина на Европу.. Там и автобусы один за одним. Идут 5-10 мин

Там они все под Европу заточины.

Лукошенуо уйдёт. Все. Там не будет союзного фвльшивого между вами стран

Россия. Пока не поздно. Ослабь оковы с Казахстаном.. Тут живут много люде1
Любящих вас. Пока любящих.

Беларуссия предаст вас

[Исправлено: Vit, 10.11.2025 - 18:30]
