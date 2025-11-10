НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Почему в Константиновке есть, а в Рыспае нет - Как подводят воду сельчанам, разъяснял аким Костанайской области
 
 
20.12.07
52927
Почему в Константиновке есть, а в Рыспае нет - Как подводят воду сельчанам, разъяснял аким Костанайской области
Отправлено: 10.11.25 - 15:54
Кумар АКСАКАЛОВ провел 6 ноября встречу с населением Костанайского района. В самом начале на ней онлайн показали, как жители Константиновки и Октябрьского открывают на кухнях краны и из них льется вода. Зал аплодировал.
Читать новость

Рудный
07.08.19
454
Re: Почему в Константиновке есть, а в Рыспае нет - Как подводят...
Отправлено: 10.11.25 - 15:54
Цитата:
Аким Костанайского района Олжас НУРГАЛИЕВ ответил, что в Рыспае есть пункт раздачи воды. Источник:

На кой ляд там этот пункт он не ответил. Пункт раздачи построили и вложили в него миллионы. Вот только никто им не пользуется и он не работает. Насколько мне известно. У жителей во дворах колодцы и скважины. И какой им смысл идти к платному пункту за водой если во дворе бесплатно?
16.11.19
8584
Re: Почему в Константиновке есть, а в Рыспае нет - Как подводят...
Отправлено: 10.11.25 - 16:18
Цитата:
Alehander:
какой им смысл


Всё упирается в казахскую национальную идею- КОРРУПЦИЮ.

Тем можно было ХАПАТЬ- почему бы и нам не попробовать.

В нашей деревне то же лет ПЯТЬ назад поставили с ПОМПОЙ, сам ИОНЕНКО приезжал на открытие - тогда зам акима области, и так она и стоит как памятник КОРРУПЦИИ и БЕСТОЛКОВЩИНЫ - НИ ОДНОГО литра воды никто не взял- во первых вода привозная - ВОНЯЛО чем то, и во вторых- самое главное- почти в каждом дворе есть колодец, а где то и ДВА.
По деньгам вроде как бы - около 15 000 000 стоила.
