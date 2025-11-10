Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Почему в Константиновке есть, а в Рыспае нет - Как подводят воду сельчанам, разъяснял аким Костанайской области
Почему в Константиновке есть, а в Рыспае нет - Как подводят воду сельчанам, разъяснял аким Костанайской области
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 34
|Зарегистрированные пользователи: Vit
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать