Отправлено: - 16:18

Alehander:

какой им смысл

Цитата:Всё упирается в казахскую национальную идею- КОРРУПЦИЮ.Тем можно было ХАПАТЬ- почему бы и нам не попробовать.В нашей деревне то же лет ПЯТЬ назад поставили с ПОМПОЙ, сам ИОНЕНКО приезжал на открытие - тогда зам акима области, и так она и стоит как памятник КОРРУПЦИИ и БЕСТОЛКОВЩИНЫ - НИ ОДНОГО литра воды никто не взял- во первых вода привозная - ВОНЯЛО чем то, и во вторых- самое главное- почти в каждом дворе есть колодец, а где то и ДВА.По деньгам вроде как бы - около 15 000 000 стоила.