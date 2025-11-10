НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Пешком из Костаная в Тобыл - Появятся ли на переходе под Большим мостом скамейки и видеонаблюдение?
 
 
Пешком из Костаная в Тобыл - Появятся ли на переходе под Большим мостом скамейки и видеонаблюдение?
Отправлено: 10.11.25 - 14:30
Территорию, прилегающую к пешеходному переходу, который соединяет две набережные Тобола, будут благоустраивать и озеленять в 2026 году. Но при "условии выделения средств".
Читать новость

Re: Пешком из Костаная в Тобыл - Появятся ли на переходе под...
Отправлено: 10.11.25 - 14:30
#1
Последнее фото очень показательное, ярко и ёмко характеризует местную власть, жалко материться нельзя публично, так бы более доходчиво можно было прокомментировать
Re: Пешком из Костаная в Тобыл - Появятся ли на переходе под...
Отправлено: 10.11.25 - 14:59
#2
малый пешеходный мотик восстановите!
Re: Пешком из Костаная в Тобыл - Появятся ли на переходе под...
Отправлено: 10.11.25 - 15:25
#3
На всякую халтуру деньги находят. Действительно, лучше бы малый мост оставили. Или новый построили. По последней фотке видно отношение к выделяемым миллионам и своим должностным обязанностям.
Был ли привлечен подрядчик к ответственности за ТАК уложенные плиты? Где растут глаза у тех, кто принимал этот объект?
