Обсуждение публикаций
≡ Пешком из Костаная в Тобыл - Появятся ли на переходе под Большим мостом скамейки и видеонаблюдение?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52925
Пешком из Костаная в Тобыл - Появятся ли на переходе под Большим мостом скамейки и видеонаблюдение?
Отправлено: 10.11.25 - 14:30
Территорию, прилегающую к пешеходному переходу, который соединяет две набережные Тобола, будут благоустраивать и озеленять в 2026 году. Но при "условии выделения средств".
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
554
Re: Пешком из Костаная в Тобыл - Появятся ли на переходе под...
Отправлено: 10.11.25 - 14:30
#1
Последнее фото очень показательное, ярко и ёмко характеризует местную власть, жалко материться нельзя публично, так бы более доходчиво можно было прокомментировать
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3902
Re: Пешком из Костаная в Тобыл - Появятся ли на переходе под...
Отправлено: 10.11.25 - 14:59
#2
малый пешеходный мотик восстановите!
