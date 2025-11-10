НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вывоз бычков из Казахстана останется под запретом ещё на полгода
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52924
Вывоз бычков из Казахстана останется под запретом ещё на полгода
Отправлено: 10.11.25 - 11:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запрет на вывоз молодых самцов крупного рогатого скота из Казахстана продлили, сообщили в Министерстве сельского хозяйства. При необходимости возможно автоматическое продление ограничения.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3901
Вывоз бычков из Казахстана останется под запретом ещё на полгода
Отправлено: 10.11.25 - 11:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ни разу не видела и не слышала, чтобы в казахстане кто-то разводил индийских горбатых коров зебу. Интересно, не холодно им у нас?

[Исправлено: юля елиссева, 10.11.2025 - 12:38]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 224, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 224
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS