N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52924
Важное решение по пенсионным на жильё готовят в Казахстане
Отправлено: 10.11.25 - 11:31
Казахстанцам могут расширить возможности использования пенсионных накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда. Соответствующий проект приказа разработало Министерство промышленности и строительства.
Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
453
Re: Важное решение по пенсионным на жильё готовят в Казахстане
Отправлено: 10.11.25 - 11:31
#1
Эти важные изменения актуальны разве что для нефтяников. У людей за которых отчисляют минималку, не накопится даже порог достаточности ко времени выхода на пенсию, что там уменьшать или перенаправлять? Если там за 10 лет накопилось только 600 тысяч
