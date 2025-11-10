Re: Важное решение по пенсионным на жильё готовят в Казахстане

Эти важные изменения актуальны разве что для нефтяников. У людей за которых отчисляют минималку, не накопится даже порог достаточности ко времени выхода на пенсию, что там уменьшать или перенаправлять? Если там за 10 лет накопилось только 600 тысяч