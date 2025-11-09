НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
 
 
N
NG.kz


Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52924
Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
Отправлено: 09.11.25 - 15:44
Для Елены Рыбакиной, на счету которой в этом сезоне две победы в турнирах категории WTA 500, это было уже третье подряд участие в Итоговом турнире, но в двух предыдущих она останавливалась в шаге от выхода в плей-офф. В своей первой игре Рыбакина играла с Амандой Анисимовой.
A
ACROS

Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8583
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 09.11.25 - 15:44
#1
Молодец, Рыбакина!!
Алга, Казахстан!!!

Иманбек, Димаш, Рыбакина - вот кто реально прославляет Казахстан.

Только вопрос: - почему Иманбеку Президент не присвоит какое то заслуженное звание или не наградит орденом, ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.
абике
абике

Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1201
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 09.11.25 - 22:29
#2
Я искренне рад за неё! Просто молодец! Так держать!
1
111

Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46527
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 10.11.25 - 03:51
#3
Бедная Соболенко плакала и причитала, что мол раз в год и палка стреляет..
1
111

Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46527
Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
Отправлено: 10.11.25 - 03:54
#4
Цитата:
ACROS:

Цитата:
Иманбек, Димаш, Рыбакина

Еще и Самоделкина и Голубенко
А Димаш, этот госпевец, как и Шаман, после того как на весь мир начал говорить что казахи должны на казахском говорить, как то пал для многих русскоязычных в их глазах.,
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29238
Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
Отправлено: 10.11.25 - 04:28
#5
Цитата:
111:
А Димаш, этот госпевец, как и Шаман, после того как на весь мир начал говорить что казахи должны на казахском говорить, как то пал для многих русскоязычных в их глазах.,

И в твоих русскоязычных глазах пал? :lol:
simkst
simkst

Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
428
Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
Отправлено: 10.11.25 - 05:25
#6
Цитата:
ACROS:
ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.


[img]К многократным лауреатам «Грэмми», связанным с бывшим СССР, относятся:

Владимир Ашкенази (Россия / СССР)
Пианист и дирижер. Получил несколько премий (например, в 1999 и 2010 годах), а общее число его наград «Грэмми» достигает СЕМИ (за выступления в качестве пианиста и дирижера).

Максим Венгеров (Россия)
Скрипач. Получал премию «Грэмми» дважды (например, в 1996 и 2004 годах).

Мстислав Ростропович (Россия / СССР)
Виолончелист и дирижер. Являлся многократным лауреатом (например, в 2003 и 2004 годах).

Евгений Кисин (Россия)
Пианист. Получал премию дважды (например, в 2006 и 2010 годах).

Святослав Рихтер (СССР)
Пианист. Стал одним из первых лауреатов из СССР, получив награду в 1961 году, и также являлся многократным победителем.[/img]

Это ИИ оппонирует

[Исправлено: simkst, 10.11.2025 - 06:42]
maxsaf
maxsaf

Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29238
Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
Отправлено: 10.11.25 - 07:55
#7
Цитата:
ACROS:
Только вопрос: - почему Иманбеку Президент не присвоит какое то заслуженное звание или не наградит орденом, ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.

Видимо кому-то хватило ума текст ремикса перевести :lol:
A
ACROS

Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8583
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 10.11.25 - 08:58
#8
Цитата:
maxsaf:
кому-то хватило ума текст ремикса перевести


Вы как истинный казах- коралмайсын.
Нет что бы порадоваться за земляка и похлопотать перед Токаевым.
