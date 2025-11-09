Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
N
N
Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
Отправлено: 09.11.25 - 15:44
Для Елены Рыбакиной, на счету которой в этом сезоне две победы в турнирах категории WTA 500, это было уже третье подряд участие в Итоговом турнире, но в двух предыдущих она останавливалась в шаге от выхода в плей-офф. В своей первой игре Рыбакина играла с Амандой Анисимовой.
A
(Полноправные пользователи)
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 09.11.25 - 15:44
Молодец, Рыбакина!!
Алга, Казахстан!!!
Иманбек, Димаш, Рыбакина - вот кто реально прославляет Казахстан.
Только вопрос: - почему Иманбеку Президент не присвоит какое то заслуженное звание или не наградит орденом, ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.
Алга, Казахстан!!!
Иманбек, Димаш, Рыбакина - вот кто реально прославляет Казахстан.
Только вопрос: - почему Иманбеку Президент не присвоит какое то заслуженное звание или не наградит орденом, ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.
(Полноправные пользователи)
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 09.11.25 - 22:29
Я искренне рад за неё! Просто молодец! Так держать!
1
(Полноправные пользователи)
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 10.11.25 - 03:51
Бедная Соболенко плакала и причитала, что мол раз в год и палка стреляет..
1
(Полноправные пользователи)
Отправлено: 10.11.25 - 03:54
Цитата:
Цитата:
Еще и Самоделкина и Голубенко
А Димаш, этот госпевец, как и Шаман, после того как на весь мир начал говорить что казахи должны на казахском говорить, как то пал для многих русскоязычных в их глазах.,
ACROS:
Цитата:
Иманбек, Димаш, Рыбакина
Еще и Самоделкина и Голубенко
А Димаш, этот госпевец, как и Шаман, после того как на весь мир начал говорить что казахи должны на казахском говорить, как то пал для многих русскоязычных в их глазах.,
Отправлено: 10.11.25 - 04:28
Цитата:
И в твоих русскоязычных глазах пал?
111:
А Димаш, этот госпевец, как и Шаман, после того как на весь мир начал говорить что казахи должны на казахском говорить, как то пал для многих русскоязычных в их глазах.,
А Димаш, этот госпевец, как и Шаман, после того как на весь мир начал говорить что казахи должны на казахском говорить, как то пал для многих русскоязычных в их глазах.,
И в твоих русскоязычных глазах пал?
(Полноправные пользователи)
Отправлено: 10.11.25 - 05:25
Цитата:
[img]К многократным лауреатам «Грэмми», связанным с бывшим СССР, относятся:
Владимир Ашкенази (Россия / СССР)
Пианист и дирижер. Получил несколько премий (например, в 1999 и 2010 годах), а общее число его наград «Грэмми» достигает СЕМИ (за выступления в качестве пианиста и дирижера).
Максим Венгеров (Россия)
Скрипач. Получал премию «Грэмми» дважды (например, в 1996 и 2004 годах).
Мстислав Ростропович (Россия / СССР)
Виолончелист и дирижер. Являлся многократным лауреатом (например, в 2003 и 2004 годах).
Евгений Кисин (Россия)
Пианист. Получал премию дважды (например, в 2006 и 2010 годах).
Святослав Рихтер (СССР)
Пианист. Стал одним из первых лауреатов из СССР, получив награду в 1961 году, и также являлся многократным победителем.[/img]
Это ИИ оппонирует
ACROS:
ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.
ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.
[img]К многократным лауреатам «Грэмми», связанным с бывшим СССР, относятся:
Владимир Ашкенази (Россия / СССР)
Пианист и дирижер. Получил несколько премий (например, в 1999 и 2010 годах), а общее число его наград «Грэмми» достигает СЕМИ (за выступления в качестве пианиста и дирижера).
Максим Венгеров (Россия)
Скрипач. Получал премию «Грэмми» дважды (например, в 1996 и 2004 годах).
Мстислав Ростропович (Россия / СССР)
Виолончелист и дирижер. Являлся многократным лауреатом (например, в 2003 и 2004 годах).
Евгений Кисин (Россия)
Пианист. Получал премию дважды (например, в 2006 и 2010 годах).
Святослав Рихтер (СССР)
Пианист. Стал одним из первых лауреатов из СССР, получив награду в 1961 году, и также являлся многократным победителем.[/img]
Это ИИ оппонирует
Отправлено: 10.11.25 - 07:55
Цитата:
Видимо кому-то хватило ума текст ремикса перевести
ACROS:
Только вопрос: - почему Иманбеку Президент не присвоит какое то заслуженное звание или не наградит орденом, ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.
Только вопрос: - почему Иманбеку Президент не присвоит какое то заслуженное звание или не наградит орденом, ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.
Видимо кому-то хватило ума текст ремикса перевести
A
(Полноправные пользователи)
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 10.11.25 - 08:58
Цитата:
Вы как истинный казах- коралмайсын.
Нет что бы порадоваться за земляка и похлопотать перед Токаевым.
maxsaf:
кому-то хватило ума текст ремикса перевести
кому-то хватило ума текст ремикса перевести
Вы как истинный казах- коралмайсын.
Нет что бы порадоваться за земляка и похлопотать перед Токаевым.
