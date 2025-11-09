НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали земляков-героев
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52922
У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали земляков-героев
Отправлено: 09.11.25 - 20:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
30 лет назад (5 ноября 1995 года) город был потрясен страшной трагедией, когда погибли четверо взрослых мужчин. Они спасали тонущих детей на р. Тобол. В этот день хочется напомнить предысторию этого подвига. Шестеро мальчишек, в возрасте от 10 до 13 лет, решили покататься по первому льду реки Тобол.
Читать новость

Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Re: У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали...
Отправлено: 09.11.25 - 20:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо. Я незнал о такой трагической истории. Для меня она до сердца глубокая. Моего в свое время не кто не спас, рядом не кого не оказалось.

Обезательно если попаду в город Рудный. Я найду эту стелу. Цветочек положу.
Это настоящие мужчины.

Эх, Саша был в одном шаге от спасения.

Правильная инициатива аксаколов города.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Re: У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали...
Отправлено: 09.11.25 - 22:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Татьяна Сущик


Статья чуть не неполная.

дети где?
Живы здоровы ?
В рудном?
В германии?
В России
На сво.
На Украине
Участвовали в открытие стелы?
Интересно как сложилась их судьба?
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1972
Re: У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали...
Отправлено: 09.11.25 - 23:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вспомнил неизвестные детали спасения детей

Источник:

Вспомнить неизвестные детали не то чтобы не возможно, но очень близко к невозможному. это называется придумал, и сам в придуманное поверил. кстати в том числе и по причине обилия сказок и выдумок вокруг любых "подвигов", у меня по отношению к ним сложилось скорее негативное впечатление.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали земляков-героев
Отправлено: 10.11.25 - 00:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карачун:
Трагедия страшная. Я понял все что вы хотите договорить я, так же интересуюсь судьбой вселенной. Поэтому татьене задал вопрос. Неудобный,. Она промолчала в статье или дети оказались скромные. Хотя 30 лет прошло. На фото ваще. Школьники
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 89, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 89
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS