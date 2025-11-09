Re: Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово

Отправлено: - 18:18

Приходилось не сколько раз ехать на индрайвере с тремя пересадками в Китай, до границы забирать автомобиль который попапал в неприятную историю. . Это ад. Не поспать, не пукнуть, рядом ещя сядит вечно голодный тип, достанет свои беляши и начинает вонять.

Ну купи ты печеньки, шоколадный батончик. Ну рядом с тобой даже не в метре а пару см сидят люди.



И тут в очередной раз меня просят с гонять. Я.то уже опытный на индрайвере мучатся) Так, говорю. не каких индраверов. Берите билет на поезд. Пусть пересадки ну больше я не поеду как килька в банке. И пожалуйста второй ярус. Что б не какая мне бабушка или яжмать не трогала меня на нижней шконки. . Я лягу на втором и буду спать всю дорогу и сладкие сны видеть. Яблоко там же с печенькой перекушу и не кого просить Не буду дать мне стол что б курицу из фольги достать) . Ехать не 5 суток а сутки двое, не умру с голоду)) в буфет на пересадке схожу если че.