НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52922
Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 18:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Недавно на сайте ng.kz вышла публикация о том, что на трассе был пойман водитель такси, управлявший транспортным средством под наркотическим веществом, не имея никаких разрешений и документов на занятие предпринимательской деятельностью. И меня эта ситуация обеспокоила.
Читать новость

Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Re: Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 18:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приходилось не сколько раз ехать на индрайвере с тремя пересадками в Китай, до границы забирать автомобиль который попапал в неприятную историю. . Это ад. Не поспать, не пукнуть, рядом ещя сядит вечно голодный тип, достанет свои беляши и начинает вонять.
Ну купи ты печеньки, шоколадный батончик. Ну рядом с тобой даже не в метре а пару см сидят люди.

И тут в очередной раз меня просят с гонять. Я.то уже опытный на индрайвере мучатся) Так, говорю. не каких индраверов. Берите билет на поезд. Пусть пересадки ну больше я не поеду как килька в банке. И пожалуйста второй ярус. Что б не какая мне бабушка или яжмать не трогала меня на нижней шконки. . Я лягу на втором и буду спать всю дорогу и сладкие сны видеть. Яблоко там же с печенькой перекушу и не кого просить Не буду дать мне стол что б курицу из фольги достать) . Ехать не 5 суток а сутки двое, не умру с голоду)) в буфет на пересадке схожу если че.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Re: Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 18:27
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пойман водитель такси, управлявший транспортным средством под наркотическим веществом

Под энергетиками они сидят в большинстве своём. Пацанов манит быстрые и хорошие деньги. Не которые не рассчитывают свои силы. Потом трупы. И горе.

Автомобиль современный конечно, так и хочется притопить. Идёт быстро, мягко. Под капотом куча лошадей. Но Костанай - Астана по моему мнению Отстойная дорога. Трамплин повсюду, потому они и вылетают легко на встречную полосу.
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Re: Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 18:34
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Международный автобус все таки безопасней и комфортный. Но не все.
Я ехал с города семея на китайском, Незнаю как зовут его чунванг наверно. С дверей дуло. Так как много местсвободных было я потом нашёл по лучше. Но беда пришла из из другого места. Спинка на большой градус не откидывается. Вобщем отдых по дороге не получился. Поэтому междугородской автобус все таки должен быть маде ин Европа. Китай пока халтурит. :-x
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 21:14
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ладно давайте и о веселом.
Давно, непомню сколько лет. В Рязань отогнал машину. Назад поезд.(кстати (видок на златоуст) из окна вагона, печальное) из Челябинска на такси - бус. Троих он на брал. Спереди посадил женщину наверно лет под 50.
На задних я и какая то студентка. Ну я уже чуть старше уже чем студент был

Ночь. Снег, дождь. Этот тип летит. Я вижу что не фига не видно дорогу. А он ещё сидит лясы,с этой курицой точит.

Я им сделал замечание. Тот фыркнул, типа щегол учить меня будет.

И тут меня попёрло. (это редко, я очень сдержанный)
Слушай да таких как ты учить и надо пердунов старых, я смотрю ты поплыл при виде женщины,. . Обменяйтесь номерами, завтра своди в ресторан. А сегодня меня до дома живого довези. Там два малюсиньких детишек меня ждут. Живого и с деньгами.

200 км от границы до Костаная все как шолковые тихо и молча ехали.

Реально погода жуткая была.
Люди не боитесь,, ваша жизнь в ваших руках. Поправляйте если видите наглое поведение на дорогах.

[Исправлено: Vit, 09.11.2025 - 21:16]
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7842
Re: Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 22:36
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю,проблему высосали из пальца. Через Рудный на астану ходят в сутки ЧЕТЫРЕ поезда, уральких два ходят с разрывом в три часа. Даже есть отдельные женские вагоны. Чего вам еще надо? Зачем свою судьбу вручать неизвестным людям.
Про самолет промолчу,хотя говорят билеты по стоимости купе вагона
Профайл Посетить вебсайт
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 22:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Сайлау. Летом мы не смогли купить билеты. Люди выкупают. Кто на юга, кто ещё куда. У нас в казахстане. Может кто не в курсе и восток пользуется большим спросом. Там есть хорошие курортные места и не только Кокшетау. Просто на севере многие не знаю о красивых местах как алаколь. Когда ты выпрыгнул из озера и смотришь на горы..

Старики поговаривют раньше в этих приграничных местах только генералы отдыхали.

Верю. Потомучто дорогу туда проложили для нормальных машин, не танков, не джипов, и уазиков военных не так то и давно


Правда красиво. Я думаю костанайцам стоит посмотреть. Туда и из алматы югов едут. И востока страны, семей,, Павлодар. Там все местные туда прут . Караван из машин. Туристов, с детьми., друзьями. Толпой.
В это время года, лето. Огромный наплыв.


Это интересные места

[Исправлено: Vit, 09.11.2025 - 22:51]

[Исправлено: Vit, 09.11.2025 - 22:55]
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 22:47
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
..

[Исправлено: Vit, 09.11.2025 - 22:51]
Профайл
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 23:54
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А теперь по поводу как решить проблему?


А не как, я вам Семён скажу.
Штрафы поднялИ и решили?.нет не решилось.


Я уже говорил. Ладно ещё раз
Наш характер изды, наглый, джигитский.
Там джентлеменский.

Тоесть. Если хотите провести эксперемент.?. Пожалуйста.
Например пранк..
Сядь на велик и проедет по городу.

Зуб даю даже если. Не че ты не нарушил. Матов, много услышешь.

Теперь если хотите, я на велике проеду по Берлину, люди улыбаются.. Рукой махнут. Пропустят. подождут..


У нас люди злые. Мы когда перешли в капитализм, забыли что такое человечность.

[Исправлено: Vit, 09.11.2025 - 23:59]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46525
Re: Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 10.11.25 - 00:21
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы выбрал конечно не такси, а нормальный такой автобус как Рудный - Челябинск
Жаль Рудный Костанай не гоняют такие,
Цитата:
Автобус проигрывает таксистам в удобстве


Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 97, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 97
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS