Отправлено: - 15:44

Для Елены Рыбакиной, на счету которой в этом сезоне две победы в турнирах категории WTA 500, это было уже третье подряд участие в Итоговом турнире, но в двух предыдущих она останавливалась в шаге от выхода в плей-офф. В своей первой игре Рыбакина играла с Амандой Анисимовой.