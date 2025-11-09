НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
 
 
Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового турнира WTA
Отправлено: 09.11.25 - 15:44
Отправлено: 09.11.25 - 15:44
Для Елены Рыбакиной, на счету которой в этом сезоне две победы в турнирах категории WTA 500, это было уже третье подряд участие в Итоговом турнире, но в двух предыдущих она останавливалась в шаге от выхода в плей-офф. В своей первой игре Рыбакина играла с Амандой Анисимовой.
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 09.11.25 - 15:44
Отправлено: 09.11.25 - 15:44
#1
Молодец, Рыбакина!!
Алга, Казахстан!!!

Иманбек, Димаш, Рыбакина - вот кто реально прославляет Казахстан.

Только вопрос: - почему Иманбеку Президент не присвоит какое то заслуженное звание или не наградит орденом, ведь он ЕДИНСТВЕННЫЙ из Казахстана, и не только Казахстана, но и среди СНГ, кто ДВА раза был номинирован на Гремми.
Re: Первая ракетка Казахстана стала победительницей Итогового...
Отправлено: 09.11.25 - 22:29
Отправлено: 09.11.25 - 22:29
#2
Я искренне рад за неё! Просто молодец! Так держать!
