≡ Тыква, согревающая в холода - Готовим из нее острое, пряное и бюджетное блюдо
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52922
Тыква, согревающая в холода - Готовим из нее острое, пряное и бюджетное блюдо
Отправлено: 09.11.25 - 22:22
Про этот вариант тыквенного супа я, как по звонку, вспоминаю в первые промозглые осенние дни. Когда легкомысленно вылетел на улицу в тонкой куртке, а там дождь со снегом и близкий мороз чувствуется. Для профилактики надо себе срочно что-нибудь организовать с имбирем и перцем.
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Re: Тыква, согревающая в холода - Готовим из нее острое, пряное...
Отправлено: 09.11.25 - 22:22
#1
Мне тыквенные и морковный соки нравятся. В местном магазине все выкупаю. Один раз закончились и я растроился.)

Всё хозяин магазин всегда привозит теперь тыквенный сок. Что б я больше не расстраивался)

Морковный. И дома могу мучу. Соковыжималка есть. Так морковка везде продаётся. И с ней пррсто. А с тыквой возится надо. Поэтому в моем магазине всегда есть тыквенный сок.
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17206
Тыква, согревающая в холода - Готовим из нее острое, пряное и бюджетное блюдо
Отправлено: 09.11.25 - 22:24
#2
Если тыкву попьете хотя бы с неделю. Кожа хорошая становится. Настроение подымается. Организм ваш радуется. Это кладезь витаминов для крови.

[Исправлено: Vit, 09.11.2025 - 22:26]
