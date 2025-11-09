Re: Тыква, согревающая в холода - Готовим из нее острое, пряное...

Отправлено: - 22:22

Мне тыквенные и морковный соки нравятся. В местном магазине все выкупаю. Один раз закончились и я растроился.)



Всё хозяин магазин всегда привозит теперь тыквенный сок. Что б я больше не расстраивался)



Морковный. И дома могу мучу. Соковыжималка есть. Так морковка везде продаётся. И с ней пррсто. А с тыквой возится надо. Поэтому в моем магазине всегда есть тыквенный сок.