Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 18:18
Недавно на сайте ng.kz вышла публикация о том, что на трассе был пойман водитель такси, управлявший транспортным средством под наркотическим веществом, не имея никаких разрешений и документов на занятие предпринимательской деятельностью. И меня эта ситуация обеспокоила.
Re: Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 18:18
Приходилось не сколько раз ехать на индрайвере с тремя пересадками в Китай, до границы забирать автомобиль который попапал в неприятную историю. . Это ад. Не поспать, не пукнуть, рядом ещя сядит вечно голодный тип, достанет свои беляши и начинает вонять.
Ну купи ты печеньки, шоколадный батончик. Ну рядом с тобой даже не в метре а пару см сидят люди.
И тут в очередной раз меня просят с гонять. Я.то уже опытный на индрайвере мучатся) Так, говорю. не каких индраверов. Берите билет на поезд. Пусть пересадки ну больше я не поеду как килька в банке. И пожалуйста второй ярус. Что б не какая мне бабушка или яжмать не трогала меня на нижней шконки. . Я лягу на втором и буду спать всю дорогу и сладкие сны видеть. Яблоко там же с печенькой перекушу и не кого просить Не буду дать мне стол что б курицу из фольги достать) . Ехать не 5 суток а сутки двое, не умру с голоду)) в буфет на пересадке схожу если че.
Re: Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 18:27
Цитата:
Под энергетиками они сидят в большинстве своём. Пацанов манит быстрые и хорошие деньги. Не которые не рассчитывают свои силы. Потом трупы. И горе.
Автомобиль современный конечно, так и хочется притопить. Идёт быстро, мягко. Под капотом куча лошадей. Но Костанай - Астана по моему мнению Отстойная дорога. Трамплин повсюду, потому они и вылетают легко на встречную полосу.
пойман водитель такси, управлявший транспортным средством под наркотическим веществом
Re: Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 18:34
Международный автобус все таки безопасней и комфортный. Но не все.
Я ехал с города семея на китайском, Незнаю как зовут его чунванг наверно. С дверей дуло. Так как много местсвободных было я потом нашёл по лучше. Но беда пришла из из другого места. Спинка на большой градус не откидывается. Вобщем отдых по дороге не получился. Поэтому междугородской автобус все таки должен быть маде ин Европа. Китай пока халтурит.
Семен КОПЫРИН: О безопасности замолвите слово
Отправлено: 09.11.25 - 21:14
Ладно давайте и о веселом.
Давно, непомню сколько лет. В Рязань отогнал машину. Назад поезд.(кстати (видок на златоуст) из окна вагона, печальное) из Челябинска на такси - бус. Троих он на брал. Спереди посадил женщину наверно лет под 50.
На задних я и какая то студентка. Ну я уже чуть старше уже чем студент был
Ночь. Снег, дождь. Этот тип летит. Я вижу что не фига не видно дорогу. А он ещё сидит лясы,с этой курицой точит.
Я им сделал замечание. Тот фыркнул, типа щегол учить меня будет.
И тут меня попёрло. (это редко, я очень сдержанный)
Слушай да таких как ты учить и надо пердунов старых, я смотрю ты поплыл при виде женщины,. . Обменяйтесь номерами, завтра своди в ресторан. А сегодня меня до дома живого довези. Там два малюсиньких детишек меня ждут. Живого и с деньгами.
200 км от границы до Костаная все как шолковые тихо и молча ехали.
Реально погода жуткая была.
Люди не боитесь,, ваша жизнь в ваших руках. Поправляйте если видите наглое поведение на дорогах.
[Исправлено: Vit, 09.11.2025 - 21:16]
