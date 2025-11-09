Re: У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали...

Отправлено: - 20:24

Спасибо. Я незнал о такой трагической истории. Для меня она до сердца глубокая. Моего в свое время не кто не спас, рядом не кого не оказалось.



Обезательно если попаду в город Рудный. Я найду эту стелу. Цветочек положу.

Это настоящие мужчины.



Эх, Саша был в одном шаге от спасения.



Правильная инициатива аксаколов города.