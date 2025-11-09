НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали земляков-героев
 
 
У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали земляков-героев
Отправлено: 09.11.25 - 20:24
30 лет назад (5 ноября 1995 года) город был потрясен страшной трагедией, когда погибли четверо взрослых мужчин. Они спасали тонущих детей на р. Тобол. В этот день хочется напомнить предысторию этого подвига. Шестеро мальчишек, в возрасте от 10 до 13 лет, решили покататься по первому льду реки Тобол.
Читать новость

Re: У подвига нет срока давности. Как рудничане вспоминали...
Отправлено: 09.11.25 - 20:24
Спасибо. Я незнал о такой трагической истории. Для меня она до сердца глубокая. Моего в свое время не кто не спас, рядом не кого не оказалось.

Обезательно если попаду в город Рудный. Я найду эту стелу. Цветочек положу.
Это настоящие мужчины.

Эх, Саша был в одном шаге от спасения.

Правильная инициатива аксаколов города.
