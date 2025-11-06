Отправлено: - 19:40

Михаил:

А у меня нежданно-негаданно была подключена услуга Электронной библиотеки с оплатой ежедневной. Если бы не зашел в приложение- и не знал бы. вообще Теле-2 - чемпион по навязыванию услуг без ведома клиентов

Цитата:У меня была Лотерея твоя удача за 100 тнг в день,некогда серьёзная компания Теле 2 опустилась до уровня Косяктелекома и постоянно норовит любыми путями залезть в мой карман,причём делают они всё грамотно,так что бы клиент длительно время платил,но ничего не знал об этом.В приложение нет информации о подключенных услугах,узнать можно только получив выписку,которя приходит на эл.почту,а вот скажите теперь если пенсионер,который даже смартфоном не может пользоваться,откуда у него эл.почта.