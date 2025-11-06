Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Если оператор связи - скупердяй
Если оператор связи - скупердяй
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52921
Если оператор связи - скупердяй
Отправлено: 06.11.25 - 11:58
У меня дома есть вайфай и на работе тоже, мобильным интернетом я практически не пользуясь. Однако мне надо было уехать в район, а там требовалось онлайн-присутствие. Для чего я вечером решил подключить ежедневный тариф.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7841
Re: Если оператор связи - скупердяй
Отправлено: 06.11.25 - 11:58
Так неожидано позвонила оператор связи и поправила мои рассуждения, что сутки исчисляются с 00 часов и все оплаты остаются в уходящем времени, а для новых суток требуется новая оплата. Совсем удивило, что напрасно оплаченные деньги вернули мне на баланс. Кроме слов благодарности ничего более, всем спасибо!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 401
Re: Если оператор связи - скупердяй
Отправлено: 06.11.25 - 16:04
А у меня нежданно-негаданно была подключена услуга Электронной библиотеки с оплатой ежедневной. Если бы не зашел в приложение- и не знал бы. вообще Теле-2 - чемпион по навязыванию услуг без ведома клиентов, не в первый раз убеждаюсь и не только на моем опыте
Re: Если оператор связи - скупердяй
Отправлено: 06.11.25 - 19:40
Цитата:
У меня была Лотерея твоя удача за 100 тнг в день,некогда серьёзная компания Теле 2 опустилась до уровня Косяктелекома и постоянно норовит любыми путями залезть в мой карман,причём делают они всё грамотно,так что бы клиент длительно время платил,но ничего не знал об этом.В приложение нет информации о подключенных услугах,узнать можно только получив выписку,которя приходит на эл.почту,а вот скажите теперь если пенсионер,который даже смартфоном не может пользоваться,откуда у него эл.почта.
Михаил:
А у меня нежданно-негаданно была подключена услуга Электронной библиотеки с оплатой ежедневной. Если бы не зашел в приложение- и не знал бы. вообще Теле-2 - чемпион по навязыванию услуг без ведома клиентов
А у меня нежданно-негаданно была подключена услуга Электронной библиотеки с оплатой ежедневной. Если бы не зашел в приложение- и не знал бы. вообще Теле-2 - чемпион по навязыванию услуг без ведома клиентов
У меня была Лотерея твоя удача за 100 тнг в день,некогда серьёзная компания Теле 2 опустилась до уровня Косяктелекома и постоянно норовит любыми путями залезть в мой карман,причём делают они всё грамотно,так что бы клиент длительно время платил,но ничего не знал об этом.В приложение нет информации о подключенных услугах,узнать можно только получив выписку,которя приходит на эл.почту,а вот скажите теперь если пенсионер,который даже смартфоном не может пользоваться,откуда у него эл.почта.
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 44
Re: Если оператор связи - скупердяй
Отправлено: 07.11.25 - 09:27
На днях приехала в Россию, и мне звонок из Казахстана. Беру трубку, отвечаю, что в России,кладу трубку. И мне прилетает смс, что Алтел с меня списало 980 тенге за Базовый пакет услуг, и я могу разговаривать ещё по 69 тенге за минуту. Но я и минуты не говорила, списали 980. И Базовый пакет не подключала. Скажите, могут ли автоматически подключать этот пакет ?
Если оператор связи - скупердяй
Отправлено: 07.11.25 - 10:08
Цитата:
Я для себя сделал правило,закидываю денег ровно столько что бы хватило оплатить тариф и не больше,всё остальное они правдами не правдами своруют.
Причём спорить писать жалобы в "Е отиш" абсолютно бесполезно,никто их не накажет.
Конкуренции у нас как таковой нет поэтому операторы наглеют и списывают наши деньги когда захотят.
В своё время Билайн у меня несколько раз списал деньги за услуги которые я не подключал,я ушёл на теле 2,но теперь и теле2 опустился до того же самого.
ТТ:
Скажите, могут ли автоматически подключать этот пакет ?
Скажите, могут ли автоматически подключать этот пакет ?
Я для себя сделал правило,закидываю денег ровно столько что бы хватило оплатить тариф и не больше,всё остальное они правдами не правдами своруют.
Причём спорить писать жалобы в "Е отиш" абсолютно бесполезно,никто их не накажет.
Конкуренции у нас как таковой нет поэтому операторы наглеют и списывают наши деньги когда захотят.
В своё время Билайн у меня несколько раз списал деньги за услуги которые я не подключал,я ушёл на теле 2,но теперь и теле2 опустился до того же самого.
Т
(Пользователи)
- Регистрация:
- 05.05.24
- Сообщений:
- 44
Если оператор связи - скупердяй
Отправлено: 07.11.25 - 10:43
Цитата:
Да я тоже ничего наперёд не закидываю. Но это сим-карта Алтел, от Телекома. И добавили эти 980 к оплате ноября за услуги телекома.
Добринцофф:
Да я тоже ничего наперёд не закидываю. Но это сим-карта Алтел, от Телекома. И добавили эти 980 к оплате ноября за услуги телекома.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 17199
Re: Если оператор связи - скупердяй
Отправлено: 09.11.25 - 19:52
Цитата:
Алтел автоматически подключает роуминг, а может это все операторы делают. Если стоит флажок разрешающий в настройках.
Но хочу сказать что Алтел меня спасал. Раньше я например. Мог в билайн заплатить роуминг 6000 за месяц и мне хватало. То он в китае перестал нормально фурычить. Шаг в лево, шаг вправо сё нету антенки. А связь капец как нужна.перключаю симку. Алтел тянет на ура. Пользовался как хотел. Правда потом счёт на Каспий упал 17 000. Но там 11 000 за интернет тв и телефон домашний получается сняли около 6к. . Так и связь тянула на ура.
Билайн пока не выкидывают. Но в роуменге отключил. Он перестал нормально работать в критических случаях.
Лучше Алтел в роуминг. Потом залез в приложения, у них и пакеты оказывается есть.
В России я yuta пользуюсь. В других странах так же легко можно любую симку купить на любой азс.
Роуминг только на Китай открываю.
ТТ:
Алтел автоматически подключает роуминг, а может это все операторы делают. Если стоит флажок разрешающий в настройках.
Но хочу сказать что Алтел меня спасал. Раньше я например. Мог в билайн заплатить роуминг 6000 за месяц и мне хватало. То он в китае перестал нормально фурычить. Шаг в лево, шаг вправо сё нету антенки. А связь капец как нужна.перключаю симку. Алтел тянет на ура. Пользовался как хотел. Правда потом счёт на Каспий упал 17 000. Но там 11 000 за интернет тв и телефон домашний получается сняли около 6к. . Так и связь тянула на ура.
Билайн пока не выкидывают. Но в роуменге отключил. Он перестал нормально работать в критических случаях.
Лучше Алтел в роуминг. Потом залез в приложения, у них и пакеты оказывается есть.
В России я yuta пользуюсь. В других странах так же легко можно любую симку купить на любой азс.
Роуминг только на Китай открываю.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать