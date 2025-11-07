НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52919
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 млрд долларов. Президента Трампа спросили, какая сфера этого партнёрства является наиболее важной и может ли он стать первым президентом США, посетившим Казахстан.
Читать новость

Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7793
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 12:27
Отправлено: 09.11.25 - 12:27
Цитата:
Vit:
Вы удивительная женщина. Можно вопрос?
Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина. Пройдёт время, ну допустим разбежиесь. Вопрос. Новый муж католик. Вы будите ходить в мечеть или новые ботинки обуите и в церковь пойдёте? Чисто из спортивного интереса, интересуюсь.)


Тема личной веры и брака, это личное, на мой взгляд, посторонних не касается.

Фраза - новые ботинки обуете, имеет лёгкий оттенок насмешки, метафорически приравнивает религиозную принадлежность к смене обуви, что может восприниматься как неуважение к вере. Вопрос построен так, что подразумевает сомнение в искренности, мол, вера вещь, которую она легко меняет ради мужа. Это уже морально неоднозначно. Но этический подтекст насмешливый и провокационный, можно назвать это пассивно-агрессивной иронией. Нужно быть корректным, он мог бы сказать, например: Можно личный вопрос? Как вы решаете вопрос веры, если супруг другой религии? Так сохраняется суть интереса, но исчезает провокация.

Она же не ответила на вопрос Виталия, на мой взгляд вопрос был провокационным, кстати, лично знаком с её мужем.


Цитата:
Kairat stayer:
Виталий, как ты пишешь - дос (Друг), на мой взгляд, не нужно людей делить по религиозному, национальному признакам. Это аморально, может быть расценено как дискриминация или сегрегация
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7793
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 12:31
Отправлено: 09.11.25 - 12:31
Цитата:
ACROS:
Вы можете ДОСЛОВНО повторить что именно она СКАЗАЛА??


Зачем повторять, в сети всё есть. Выше же отметил, что она осознанно говорила, 22 года человеку.
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46524
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 13:20
Отправлено: 09.11.25 - 13:20
Цитата:
Vit:

Цитата:
Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина. Пройдёт время, ну допустим разбежиесь. Вопрос. Новый муж католик. Вы будите ходить в мечеть или новые ботинки обуите и в церковь пойдёте? Чисто из спортивного интереса, интересуюсь.)


Думаю о чем тут речь ведут, об этом
У меня христианка, и мы ходим в церковь с ней, если что то случится, она так же будет ходить в церковь и мечтать о том, чтоб ее сожгли, а не быть в гробу, потому что там черви и крысы на кладбищах, но если не сожгут, то будет похоронена по христиански в гробу
Вот и всё.
Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
41
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 13:57
Отправлено: 09.11.25 - 13:57
Цитата:
Vit:
Вы удивительная женщина. Можно вопрос? Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина. Пройдёт время, ну допустим разбежиесь. Вопрос. Новый муж католик. Вы будите ходить в мечеть или новые ботинки обуите и в церковь пойдёте? Чисто из спортивного интереса, интересуюсь.)

В точку. Тут беспринципность господствует. Как предатели. Большой грех менять веру. А нынче об этом мало кто задумывается.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7793
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 14:48
Отправлено: 09.11.25 - 14:48
Цитата:
ТТ:
В точку. Тут беспринципность господствует. Как предатели. Большой грех менять веру. А нынче об этом мало кто задумывается.


Вы сначала вникните, Виталий про смену веры не говорит.

Иван Грозный после взятия Казани принудительно силой крестил часть татарского населения, положив начало группе крещёных татар. Кто грешен?
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7793
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 14:57
Отправлено: 09.11.25 - 14:57
Цитата:
111:
У меня христианка, и мы ходим в церковь с ней, если что то случится, она так же будет ходить в церковь и мечтать о том, чтоб ее сожгли, а не быть в гробу...


В настоящее время - это её личный выбор, никто же насильно не заставляет менять веру. Выше отметил, что вера и брак личное дело каждого гражданина.

Ниже заметка про Гер - аға (Брат Герольд Бельгер), похоронен по его желанию по казахским обычаям.

Отмечают: Гер-аға хоть представляет нацию Гете, он – из народа Абая (Гетенің ұлтынан болғанмен, Абайдың жұртынан еді…). Он никогда не изменял сыновней любви к родине казахов, на землю которой вступил в семь лет. И своими делами, и словами, и бесценными произведениями, и изнуряющим честным трудом, и гражданской позицией до конца жизни был верен своей искренней привязанности и любви. В конце концов, и в выборе вечного пристанища нашел свое место среди казахов – душа нашла покой. Всю жизнь проведший среди казахов, работавший вместе, рядом с казахскими писателями, Гер-аға и в том мире лежит рядом с ними…

Проживший казахом, Гер-аға ушел казахом и на вечный покой. По его желанию, похоронен на мусульманском кладбище «Кенсай». Такое последнее желание последнего казаха прозвучало после пятого инфаркта, когда Гер-аға с трудом усадили в машину. Тогда он обратился к своему духовному сыну Ермеку Турсунову: «Если со мной что-то случится, будут у вас возможности – похороните меня на «Кенсае», рядом с казахскими писателями, рядом с моим другом Аскаром Сулейменовым!». Ныне последнее слово последнего казаха – его наказ – исполнился. Гер-аға, зная свое соответствие народному прозванию «последний казах», совершил никем несвершимое геройство. Ради казахов, которых любил больше жизни! Ради защиты казахских интересов! Ради казахской литературы, куда вошел своим небывалым талантом, терпением и удивительной трудоспособностью!

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 09.11.2025 - 16:31]
