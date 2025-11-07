Отправлено: - 12:27

Vit:

Вы удивительная женщина. Можно вопрос?

Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина. Пройдёт время, ну допустим разбежиесь. Вопрос. Новый муж католик. Вы будите ходить в мечеть или новые ботинки обуите и в церковь пойдёте? Чисто из спортивного интереса, интересуюсь.)

Kairat stayer:

Виталий, как ты пишешь - дос (Друг), на мой взгляд, не нужно людей делить по религиозному, национальному признакам. Это аморально, может быть расценено как дискриминация или сегрегация

Цитата:Тема личной веры и брака, это личное, на мой взгляд, посторонних не касается.Фраза - новые ботинки обуете, имеет лёгкий оттенок насмешки, метафорически приравнивает религиозную принадлежность к смене обуви, что может восприниматься как неуважение к вере. Вопрос построен так, что подразумевает сомнение в искренности, мол, вера вещь, которую она легко меняет ради мужа. Это уже морально неоднозначно. Но этический подтекст насмешливый и провокационный, можно назвать это пассивно-агрессивной иронией. Нужно быть корректным, он мог бы сказать, например: Можно личный вопрос? Как вы решаете вопрос веры, если супруг другой религии? Так сохраняется суть интереса, но исчезает провокация.Она же не ответила на вопрос Виталия, на мой взгляд вопрос был провокационным, кстати, лично знаком с её мужем.Цитата: