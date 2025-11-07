Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52919
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 млрд долларов. Президента Трампа спросили, какая сфера этого партнёрства является наиболее важной и может ли он стать первым президентом США, посетившим Казахстан.
Читать новость
Читать новость
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 17:21
Цитата:
Отсюда можно поподробнее?
111:
очевидно одна из войн это Азербайджан-Албания
очевидно одна из войн это Азербайджан-Албания
Отсюда можно поподробнее?
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8352
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 18:15
Цитата:
Цитата из Трампа, когда он Армению с Албанией перепутал,так старался бедный, чтобы войну закончить, что времени на то, чтобы выучить названия стран не хватило!
Эл-починно:
поподробнее
поподробнее
Цитата из Трампа, когда он Армению с Албанией перепутал,так старался бедный, чтобы войну закончить, что времени на то, чтобы выучить названия стран не хватило!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2165
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 23:31
"Я убеждён, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всём мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Будучи президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности", – отметил президент.Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами."Я высоко ценю Вашу неизменную поддержку в деле развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и США. В период Вашего первого президентского срока в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнёрства. США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли её своеобразного вечного двигателя.
.....вот это речь вот это сила,леща плесканул так плесканул.....
.....вот это речь вот это сила,леща плесканул так плесканул.....
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 08.11.25 - 00:00
Цитата:
Трамп был однозначно польщён, такт ещё никто не прогибался.
родом из Шанхая2022:
....вот это речь вот это сила,леща плесканул так плесканул.....
....вот это речь вот это сила,леща плесканул так плесканул.....
Трамп был однозначно польщён, такт ещё никто не прогибался.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2165
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 01:01
Вы – великий государственный лидер, посланный небесами для того, чтобы вернуть в политику США здравый смысл и традиции, которые мы все ценим. Причем как политику внутреннюю, так и внешнюю. За это миллионы людей Вам благодарны», – заявил Токаев. «В Узбекистане вас называют «президентом мира» – вы завершили восемь войн, и я верю, что именно вы сможете остановить войну между Россией и Украиной»,
Таким образом, Трамп теперь и в Средней Азии продвигает свою модель внешней политики, включающий требование от региональных властей льготных условий инвестиций, захват интересных месторождений, а также максимально быстрый вывод капиталов и ресурсов с минимальной локализацией внутри экономики. Так же, как это он делает, например, с Украиной. Также Вашингтон рассматривает регион как поставщика полезных ископаемых. Прежде всего урана и редкоземов.
Таким образом, Трамп теперь и в Средней Азии продвигает свою модель внешней политики, включающий требование от региональных властей льготных условий инвестиций, захват интересных месторождений, а также максимально быстрый вывод капиталов и ресурсов с минимальной локализацией внутри экономики. Так же, как это он делает, например, с Украиной. Также Вашингтон рассматривает регион как поставщика полезных ископаемых. Прежде всего урана и редкоземов.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 08:05
Цитата:
Он же просто СПРОСИЛ: - он же никого ни в чём НЕ УПРЕКНУЛ- зачем вы ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ , для чего ???
Обыкновенная житейская ситуация в интернациональной семье.
Kairat stayer:
не нужно людей делить по религиозному, национальному признакам. Это аморально,
не нужно людей делить по религиозному, национальному признакам. Это аморально,
Он же просто СПРОСИЛ: - он же никого ни в чём НЕ УПРЕКНУЛ- зачем вы ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ , для чего ???
Обыкновенная житейская ситуация в интернациональной семье.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 08:08
Цитата:
У кого то есть текст выступления Ельцина в США, для сравнения с токаевской речью, где Борис Николаевич восхваляет президента Клинтона и завершает своё выступление словами: "...Боже, храни Америку..."
111:
Нечего добавить,
Нечего добавить,
У кого то есть текст выступления Ельцина в США, для сравнения с токаевской речью, где Борис Николаевич восхваляет президента Клинтона и завершает своё выступление словами: "...Боже, храни Америку..."
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 08:14
Цитата:
Интересно: - как на это посмотрят из Кремля- наверное Владимир Владимирович теперь и ВСЕГДА имя и отчество Токева будет произносит ПРАВИЛЬНО и без коверкания, да и Лавров свою шовинистическую грамматику тоже подправит.
Эл-починно:
такт ещё никто не прогибался
такт ещё никто не прогибался
Интересно: - как на это посмотрят из Кремля- наверное Владимир Владимирович теперь и ВСЕГДА имя и отчество Токева будет произносит ПРАВИЛЬНО и без коверкания, да и Лавров свою шовинистическую грамматику тоже подправит.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 08:17
Цитата:
Там самые БОГАТЫЕ залежи нефти, даже больше чем у саудитов- и ему мстит надо членам Нобелевского оргкомитета, а не венесеульцам.
Нобелевка будет на следуюий год- стопудово.
abaika95:
За Нобелевскую премию отомстить хочет?)))
За Нобелевскую премию отомстить хочет?)))
Там самые БОГАТЫЕ залежи нефти, даже больше чем у саудитов- и ему мстит надо членам Нобелевского оргкомитета, а не венесеульцам.
Нобелевка будет на следуюий год- стопудово.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 8352
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 11:12
Цитата:
Жалко беднягу! Есть устойчивый слух(ничего не утверждаю) , что Путин очень обозлился на Лаврова за срыв саммита в Будапеште! Во всяком случае на последнее заседание СовБеза , где Володин и К потрясали ядерной дубинкой его не было! И формулировка туманная" согласованное отсутствие".
ACROS:
Лавров
Лавров
Жалко беднягу! Есть устойчивый слух(ничего не утверждаю) , что Путин очень обозлился на Лаврова за срыв саммита в Будапеште! Во всяком случае на последнее заседание СовБеза , где Володин и К потрясали ядерной дубинкой его не было! И формулировка туманная" согласованное отсутствие".
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 11:20
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!
Цитата:
Он что Нострадамус? Для чего приплетать религию, национальности. Пример Алики, тоже интернациональная семья, осознанно всё говорила, теперь отвечает по закону.
Цитата:
ACROS:
Он же просто СПРОСИЛ: - он же никого ни в чём НЕ УПРЕКНУЛ- зачем вы ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ , для чего ???
Обыкновенная житейская ситуация в интернациональной семье.
Он же просто СПРОСИЛ: - он же никого ни в чём НЕ УПРЕКНУЛ- зачем вы ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ , для чего ???
Обыкновенная житейская ситуация в интернациональной семье.
Он что Нострадамус? Для чего приплетать религию, национальности. Пример Алики, тоже интернациональная семья, осознанно всё говорила, теперь отвечает по закону.
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 11:34
Цитата:
Венесуэльское правительство считает, что цель США именно смена режима. В то же время, официально США не объявили, что они нацелены на смену режима, хотя некоторые эксперты трактуют происходящее именно как шаги к этому. Д. Трамп и его администрация отмечают, что борьба с наркотрафиком. Если ситуация внутри Венесуэлы обострится, в связи с давлением со стороны США, возможность того, что Мадуро будет искать безопасное место за пределами страны нельзя исключать.
abaika95:
Только вот к Венесуэле зачем войска стягивает? За Нобелевскую премию отомстить хочет?)))
Только вот к Венесуэле зачем войска стягивает? За Нобелевскую премию отомстить хочет?)))
Венесуэльское правительство считает, что цель США именно смена режима. В то же время, официально США не объявили, что они нацелены на смену режима, хотя некоторые эксперты трактуют происходящее именно как шаги к этому. Д. Трамп и его администрация отмечают, что борьба с наркотрафиком. Если ситуация внутри Венесуэлы обострится, в связи с давлением со стороны США, возможность того, что Мадуро будет искать безопасное место за пределами страны нельзя исключать.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 11:58
Цитата:
Интересно вы рассуждаете: - как будто и религия и национальность и всё остальное прочее, существуют в ОТДЕЛЬНОМ и автономном режиме- всё наверное в этом мире ВЗАИМОСВЯЗАНО и он (ВИТ) не приплетает - он просто спросил как будет вести женщина другой национальности принявшая веру и убеждения умершего мужа не её национальности и вышедшая замуж повторно за мужчину совсем другой национальности, после смерти первого мужа.
Мне кажеться - это вы ПРИПЛЕТАЕТЕ к в общем то БЫТОВОМУ случаю и РИТОРИЧЕСКОМУ вопросу - элементы шовинизма и национализма- вроде за вами раньше такого не наблюдалось.
Kairat stayer:
Для чего приплетать религию, национальности.
Для чего приплетать религию, национальности.
Интересно вы рассуждаете: - как будто и религия и национальность и всё остальное прочее, существуют в ОТДЕЛЬНОМ и автономном режиме- всё наверное в этом мире ВЗАИМОСВЯЗАНО и он (ВИТ) не приплетает - он просто спросил как будет вести женщина другой национальности принявшая веру и убеждения умершего мужа не её национальности и вышедшая замуж повторно за мужчину совсем другой национальности, после смерти первого мужа.
Мне кажеться - это вы ПРИПЛЕТАЕТЕ к в общем то БЫТОВОМУ случаю и РИТОРИЧЕСКОМУ вопросу - элементы шовинизма и национализма- вроде за вами раньше такого не наблюдалось.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 12:12
Цитата:
Выше привёл пример Алики, с её слов первоначально, она говорила, что никого не оскорбляла по религиозному и национальному признакам. Тем не менее приговорили к трем с половиной годам заключения по делу о разжигании розни. Ей предоставили отсрочку наказания, так как у неё есть двухлетний ребёнок и она заявила о признании вины и раскаянии.
ACROS:
Мне кажеться - это вы ПРИПЛЕТАЕТЕ к в общем то БЫТОВОМУ случаю и РИТОРИЧЕСКОМУ вопросу - элементы шовинизма и национализма- вроде за вами раньше такого не наблюдалось.
Мне кажеться - это вы ПРИПЛЕТАЕТЕ к в общем то БЫТОВОМУ случаю и РИТОРИЧЕСКОМУ вопросу - элементы шовинизма и национализма- вроде за вами раньше такого не наблюдалось.
Выше привёл пример Алики, с её слов первоначально, она говорила, что никого не оскорбляла по религиозному и национальному признакам. Тем не менее приговорили к трем с половиной годам заключения по делу о разжигании розни. Ей предоставили отсрочку наказания, так как у неё есть двухлетний ребёнок и она заявила о признании вины и раскаянии.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 12:26
Цитата:
Вы можете ДОСЛОВНО повторить что именно она СКАЗАЛА??
Kairat stayer:
привёл пример Алики, с её слов первоначально,
привёл пример Алики, с её слов первоначально,
Вы можете ДОСЛОВНО повторить что именно она СКАЗАЛА??
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 43
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать