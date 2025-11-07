НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
 
 
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 млрд долларов. Президента Трампа спросили, какая сфера этого партнёрства является наиболее важной и может ли он стать первым президентом США, посетившим Казахстан.
Читать новость

Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 17:21
Цитата:
111:
очевидно одна из войн это Азербайджан-Албания

Отсюда можно поподробнее? :lol:
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 18:15
Цитата:
Эл-починно:
поподробнее

Цитата из Трампа, когда он Армению с Албанией перепутал,так старался бедный, чтобы войну закончить, что времени на то, чтобы выучить названия стран не хватило!
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 23:31
"Я убеждён, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всём мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Будучи президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности", – отметил президент.Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами."Я высоко ценю Вашу неизменную поддержку в деле развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и США. В период Вашего первого президентского срока в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнёрства. США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли её своеобразного вечного двигателя.


.....вот это речь вот это сила,леща плесканул так плесканул.....
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 08.11.25 - 00:00
Цитата:
родом из Шанхая2022:
....вот это речь вот это сила,леща плесканул так плесканул.....

Трамп был однозначно польщён, такт ещё никто не прогибался. 8-)
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 01:01
Вы – великий государственный лидер, посланный небесами для того, чтобы вернуть в политику США здравый смысл и традиции, которые мы все ценим. Причем как политику внутреннюю, так и внешнюю. За это миллионы людей Вам благодарны», – заявил Токаев. «В Узбекистане вас называют «президентом мира» – вы завершили восемь войн, и я верю, что именно вы сможете остановить войну между Россией и Украиной»,
Таким образом, Трамп теперь и в Средней Азии продвигает свою модель внешней политики, включающий требование от региональных властей льготных условий инвестиций, захват интересных месторождений, а также максимально быстрый вывод капиталов и ресурсов с минимальной локализацией внутри экономики. Так же, как это он делает, например, с Украиной. Также Вашингтон рассматривает регион как поставщика полезных ископаемых. Прежде всего урана и редкоземов.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 08:05
Цитата:
Kairat stayer:
не нужно людей делить по религиозному, национальному признакам. Это аморально,


Он же просто СПРОСИЛ: - он же никого ни в чём НЕ УПРЕКНУЛ- зачем вы ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ , для чего ???

Обыкновенная житейская ситуация в интернациональной семье.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 08:08
Цитата:
111:
Нечего добавить,


У кого то есть текст выступления Ельцина в США, для сравнения с токаевской речью, где Борис Николаевич восхваляет президента Клинтона и завершает своё выступление словами: "...Боже, храни Америку..."
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 08:14
Цитата:
Эл-починно:
такт ещё никто не прогибался


Интересно: - как на это посмотрят из Кремля- наверное Владимир Владимирович теперь и ВСЕГДА имя и отчество Токева будет произносит ПРАВИЛЬНО и без коверкания, да и Лавров свою шовинистическую грамматику тоже подправит.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 08:17
Цитата:
abaika95:
За Нобелевскую премию отомстить хочет?)))


Там самые БОГАТЫЕ залежи нефти, даже больше чем у саудитов- и ему мстит надо членам Нобелевского оргкомитета, а не венесеульцам.
Нобелевка будет на следуюий год- стопудово.
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 11:12
Цитата:
ACROS:
Лавров

Жалко беднягу! Есть устойчивый слух(ничего не утверждаю) , что Путин очень обозлился на Лаврова за срыв саммита в Будапеште! Во всяком случае на последнее заседание СовБеза , где Володин и К потрясали ядерной дубинкой его не было! И формулировка туманная" согласованное отсутствие".
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 11:20
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
ACROS:
Он же просто СПРОСИЛ: - он же никого ни в чём НЕ УПРЕКНУЛ- зачем вы ПЕРЕВОРАЧИВАЕТЕ , для чего ???

Обыкновенная житейская ситуация в интернациональной семье.


Он что Нострадамус? Для чего приплетать религию, национальности. Пример Алики, тоже интернациональная семья, осознанно всё говорила, теперь отвечает по закону.
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 09.11.25 - 11:34
Цитата:
abaika95:
Только вот к Венесуэле зачем войска стягивает? За Нобелевскую премию отомстить хочет?)))


Венесуэльское правительство считает, что цель США именно смена режима. В то же время, официально США не объявили, что они нацелены на смену режима, хотя некоторые эксперты трактуют происходящее именно как шаги к этому. Д. Трамп и его администрация отмечают, что борьба с наркотрафиком. Если ситуация внутри Венесуэлы обострится, в связи с давлением со стороны США, возможность того, что Мадуро будет искать безопасное место за пределами страны нельзя исключать.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 11:58
Цитата:
Kairat stayer:
Для чего приплетать религию, национальности.


Интересно вы рассуждаете: - как будто и религия и национальность и всё остальное прочее, существуют в ОТДЕЛЬНОМ и автономном режиме- всё наверное в этом мире ВЗАИМОСВЯЗАНО и он (ВИТ) не приплетает - он просто спросил как будет вести женщина другой национальности принявшая веру и убеждения умершего мужа не её национальности и вышедшая замуж повторно за мужчину совсем другой национальности, после смерти первого мужа.
Мне кажеться - это вы ПРИПЛЕТАЕТЕ к в общем то БЫТОВОМУ случаю и РИТОРИЧЕСКОМУ вопросу - элементы шовинизма и национализма- вроде за вами раньше такого не наблюдалось.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 12:12
Цитата:
ACROS:
Мне кажеться - это вы ПРИПЛЕТАЕТЕ к в общем то БЫТОВОМУ случаю и РИТОРИЧЕСКОМУ вопросу - элементы шовинизма и национализма- вроде за вами раньше такого не наблюдалось.


Выше привёл пример Алики, с её слов первоначально, она говорила, что никого не оскорбляла по религиозному и национальному признакам. Тем не менее приговорили к трем с половиной годам заключения по делу о разжигании розни. Ей предоставили отсрочку наказания, так как у неё есть двухлетний ребёнок и она заявила о признании вины и раскаянии.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 09.11.25 - 12:26
Цитата:
Kairat stayer:
привёл пример Алики, с её слов первоначально,


Вы можете ДОСЛОВНО повторить что именно она СКАЗАЛА??
