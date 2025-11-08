НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Спортсмены Костанайской области примут участие в Играх Исламской солидарности
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52916
Спортсмены Костанайской области примут участие в Играх Исламской солидарности
Отправлено: 08.11.25 - 20:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялось открытие VI Игр Исламской солидарности. В этих одних из важнейших спортивных соревнований уходящего года, свыше 3000 спортсменов разыграют награды в 24 олимпийских и национальных спортивных дисциплинах региона.
Читать новость

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29235
Re: Спортсмены Костанайской области примут участие в Играх...
Отправлено: 08.11.25 - 20:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И в чем цель подобных соревнований?
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8572
Re: Спортсмены Костанайской области примут участие в Играх...
Отправлено: 08.11.25 - 21:58
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
в чем цель подобных соревнований?


Такая же цель как и у Игр Доброй воли или Дружба, организованные РФ и проходящие под эгидой БРИКС-а.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29235
Спортсмены Костанайской области примут участие в Играх Исламской солидарности
Отправлено: 08.11.25 - 22:08
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Такая же цель как и у Игр Доброй воли или Дружба, организованные РФ и проходящие под эгидой БРИКС-а.

Там нет религиозного поддекста.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4814
Спортсмены Костанайской области примут участие в Играх Исламской солидарности
Отправлено: 08.11.25 - 22:11
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялось открытие VI Игр Исламской солидарности. В этих одних из важнейших спортивных соревнований уходящего года, свыше 3000 спортсменов

Давно так не смеялся! :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 38, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 38
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS