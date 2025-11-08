НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку...
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52916
Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку...
Отправлено: 08.11.25 - 22:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку в 20 млн тенге суд назначил наказание в виде 4,5 лет в колонии. Родственники осужденного просили назначить штраф и готовы были выплатить 500 млн тенге. А вы за какое наказание?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8572
Re: Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку...
Отправлено: 08.11.25 - 22:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проголосовал за 3 пункт: - его уже не исправишь- БЕСПОЛЕЗНО, а так хоть:- "...с паршивой овцы- шерсти клок...".

По первому варианту: - ОТКУПИЛСЯ же, вернее СВОИ ПОМОГЛИ этими ИМИТИРОВАННЫМИ дензнаками- своих не бросают.
По второму - БЕСПОЛЕЗНО это- в Китае как была коррупция, так она и есть.
По чётвертому варианту:: - при чём тут начальник, и если только это ЁЖИКИ которые залетают вслед за своим начальником-земляком ЦЕЛОЙ стаей из одного аула.
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4814
Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку...
Отправлено: 08.11.25 - 22:18
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz:
Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку

Чего только не придумают - За покушение на взятку?! :lol:
В каком месте смеяться? 8-) :lol:
Там где подложили фальшивые деньги или там где, кто брал и что давал.
Бред какой то. Покушение?... Взятка была? - была. Фальшивомонетчики были - были. Всех по полной строгости закона наказывать нужно. А не эти ваши попытки взятки - смешно просто. 8-)
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4814
Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку...
Отправлено: 08.11.25 - 22:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нельзя быть на половину беременной! :lol: 8-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 37, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 37
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS