Экс-прокурору Рудного Мурату Успанову за покушение на взятку...

Отправлено: - 22:07

Проголосовал за 3 пункт: - его уже не исправишь- БЕСПОЛЕЗНО, а так хоть:- "...с паршивой овцы- шерсти клок...".



По первому варианту: - ОТКУПИЛСЯ же, вернее СВОИ ПОМОГЛИ этими ИМИТИРОВАННЫМИ дензнаками- своих не бросают.

По второму - БЕСПОЛЕЗНО это- в Китае как была коррупция, так она и есть.

По чётвертому варианту:: - при чём тут начальник, и если только это ЁЖИКИ которые залетают вслед за своим начальником-земляком ЦЕЛОЙ стаей из одного аула.