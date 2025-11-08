Re: Александр ОЛЕЙНИК: Инфернально индифферентно

Отправлено: - 13:01

Цитата:///Вместе изменим жизнь к лучшему//



Навряд ли - ВМЕСТЕ, потому что в статье так и написано- все ИНДЕФЕРЕНТНЫ, то есть - всем ПОХ..Р и всем ПОХ...Ю, у нас одна национальная идея - КОРРУПЦИЯ, все хотят быть как этот КРАСАВЧИК прокурор, как бывший аким Ахметбеков и они и ТОГДА и СЕЙЧАС и в БУДУЩЕМ будут РУКОПОЖАТНЫ и ВХОЖИ к тем же работникам СИЛОВЫХ структур которые их ЛОВИЛИ и САЖАЛИ и к тем же ГОС.ЧИНОВНИКАМ, которые их якобы ОСУДИЛИ, и детей своих будут толкать ИМЕННО на этот путь, путь именно "...УМЕЮТ ЖИТЬ,,," - но никто не хочет быть Стахановым.



Наверное надо ждать очередного : . только с приходом нового ЦАРЯ-БАТЮШКИ- "...вот придёт, барин и он нас рассудит..."





Цитата://человека, который годами был в разработке, а всё это время оставался на должности, подписывал акты, распоряжался бюджетом и получал премии?//



Наверное он: СЕКРЕТНЫЙ СОТРУДНИК или в простонародьё- СЕКСОТ - внедрённый в коррупционные ряды гос.чиновников с целью выявления и искоренения коррупции.