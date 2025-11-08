НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сельских акимов наделят новыми полномочиями в Казахстане
 
 
Сельских акимов наделят новыми полномочиями в Казахстане
Отправлено: 08.11.25 - 18:51
В Казахстане вводятся новые полномочия для сельских акимов, что позволит повысить их самостоятельность и эффективность. Об этом сообщил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков на заседании Общественной палаты при Мажилисе.
Re: Сельских акимов наделят новыми полномочиями в Казахстане
Отправлено: 08.11.25 - 18:51
Хорошее предложение насчет полномочий, а вот кто будет контролировать его действия, ведь акимы своими действиями могут повысить уровень экономических преступлений! Доверяй, но проверяй, а потом изымай! Пора уже самому гос-ву выработать права и обязанности акима, а не доверять и надеяться на предвыборные обещания акима сельского округа! Наобещает, а потом по судам пойдет! Пора уже это искоренить! Ведь бюджетные деньги, попадающие в руки служащих, если их не контролировать могут исчезать! Может у акима, прежде чем ему дать деньги, сначала взять в залог его имущество?
