Дмитрий ЛЁГКИЙ: Стереть в памяти народа имя Ивана Франко - кому и зачем это надо?
Отправлено: 07.11.25 - 17:13
Информационное пространство пронзила весть, что акимат Рудного настойчиво продвигает идею ряда переименований, в том числе ул. Ивана Франко заменить на ул. Алии Молдагуловой. Почему решили переименовать именно улицу, связанную с именем Ивана Яковлевича Франко?
Re: Дмитрий ЛЁГКИЙ: Стереть в памяти народа имя Ивана Франко -...
Отправлено: 07.11.25 - 17:13
В Ивано-Франковске есть улица Абая?
Отправлено: 07.11.25 - 17:19
Во многих городах России есть улица - Кустанайская. И ЧТО?
Во многих городах России есть улица - Кустанайская. И ЧТО?
Отправлено: 07.11.25 - 17:21
Хочу что бы все помкняли. А потом хочу на всех этих говонедов смотреть как они друг друга грызут.
Отправлено: 07.11.25 - 17:25
Жаль до сих пор нельзя сообщения оценивать.
Я бы плюсик или смайлик поставил.
Жаль до сих пор нельзя сообщения оценивать.
Я бы плюсик или смайлик поставил.
Re: Дмитрий ЛЁГКИЙ: Стереть в памяти народа имя Ивана Франко -...
Отправлено: 07.11.25 - 18:24
А где ещё кроме Москвы?
А где ещё кроме Москвы?
Отправлено: 07.11.25 - 18:56
Кустанайская улица
есть в Волгограде, Москве, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Хабаровске, Челябинске и в Севастополе.
А ещё в 10-ти городах Украины - во всяком случае была....
Re: Дмитрий ЛЁГКИЙ: Стереть в памяти народа имя Ивана Франко -...
Отправлено: 08.11.25 - 10:49
У нас тоже есть улица челябинская
В Челябинске есть улица Абая? Чёт не помню а Пушкина у нас тоже есть и чё? Почему в России не думают об общей истории? Цитата:
Цитата белогвардейского таксиста сидя в Париже 1920ых и читаемого про дела в СССР)))
Цитата:
А Абая сколько улиц? Зачем нам иван Франко в рудном есть в ивано франковске нет улицы Абая?
У нас тоже есть улица челябинская
В Челябинске есть улица Абая? Чёт не помню а Пушкина у нас тоже есть и чё? Почему в России не думают об общей истории? Цитата:
Цитата белогвардейского таксиста сидя в Париже 1920ых и читаемого про дела в СССР)))
А Абая сколько улиц? Зачем нам иван Франко в рудном есть в ивано франковске нет улицы Абая?
Re: Дмитрий ЛЁГКИЙ: Стереть в памяти народа имя Ивана Франко -...
Отправлено: 08.11.25 - 11:05
Двоякое впечатление. С одной стороны человек действительно старался и много трудился вдохновленный идеями социализма с другой стороны
Он умер до начала революции и не увидел к чему эти идеи привели.
Прочитал статью. Вот ничего не отозвалось в сердце, вот чтобы "за" чтобы поддержать. Это действительно уже не наша культура и не наши идеи.
смерти Ивана Яковлевича Франко в своем доме во Львове 28 мая 1916 года. Источник:
Он умер до начала революции и не увидел к чему эти идеи привели.
Прочитал статью. Вот ничего не отозвалось в сердце, вот чтобы "за" чтобы поддержать. Это действительно уже не наша культура и не наши идеи.
Отправлено: 08.11.25 - 11:57
Для деэскалации.
Re: Дмитрий ЛЁГКИЙ: Стереть в памяти народа имя Ивана Франко -...
Отправлено: 08.11.25 - 17:34
Было 7 улиц Челябинских, сейчас кажется 5 осталось.
Было 7 улиц Челябинских, сейчас кажется 5 осталось.
Отправлено: 08.11.25 - 17:43
