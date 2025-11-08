Экс-прокурора Рудного, который обещал «решить вопрос» за 20 млн тенге, приговорили к четырём с половиной годам колонии. Казалось бы, справедливость восторжествовала, а система получила сигнал: взятки не прощаются. Но город не вздрогнул. Читать новость
В корне не верное утверждение. Мы не привыкли, просто те, кому такое состояние дел неприемлемо (в общем люди что называется при памяти) покинули это "райское" место и продолжают покидать, соответственно концентрация тех, кому и "до того как" было достаточно хотя бы иногда включить фонтан возросла. Так что это не привычка, а эффект большинства. Демократия же.
maxsaf: Ну и где вторая часть этого громкого дела?
Цитата:
- Хочу поблагодарить начальника отдела строительства, который сегодня занимается большими объемами. Помимо этой стройки ФОКов, сегодня он строит школу. Очень много у нас сегодня по 11-му и 19-му микрорайону инженерных коммуникаций. Только коммуникаций через него проходит на 3 млрд тенге - сложнейшая работа. Спасибо начальнику отдела строительства, Даурену Талгатовичу, - говорил тогда Виктор Ионенко.
Навряд ли - ВМЕСТЕ, потому что в статье так и написано- все ИНДЕФЕРЕНТНЫ, то есть - всем ПОХ..Р и всем ПОХ...Ю, у нас одна национальная идея - КОРРУПЦИЯ, все хотят быть как этот КРАСАВЧИК прокурор, как бывший аким Ахметбеков и они и ТОГДА и СЕЙЧАС и в БУДУЩЕМ будут РУКОПОЖАТНЫ и ВХОЖИ к тем же работникам СИЛОВЫХ структур которые их ЛОВИЛИ и САЖАЛИ и к тем же ГОС.ЧИНОВНИКАМ, которые их якобы ОСУДИЛИ, и детей своих будут толкать ИМЕННО на этот путь, путь именно "...УМЕЮТ ЖИТЬ,,," - но никто не хочет быть Стахановым.
Наверное надо ждать очередного : . только с приходом нового ЦАРЯ-БАТЮШКИ- "...вот придёт, барин и он нас рассудит..."
Цитата://человека, который годами был в разработке, а всё это время оставался на должности, подписывал акты, распоряжался бюджетом и получал премии?//
Наверное он: СЕКРЕТНЫЙ СОТРУДНИК или в простонародьё- СЕКСОТ - внедрённый в коррупционные ряды гос.чиновников с целью выявления и искоренения коррупции.
