Александр ОЛЕЙНИК: Инфернально индифферентно
Экс-прокурора Рудного, который обещал «решить вопрос» за 20 млн тенге, приговорили к четырём с половиной годам колонии. Казалось бы, справедливость восторжествовала, а система получила сигнал: взятки не прощаются. Но город не вздрогнул.
Re: Александр ОЛЕЙНИК: Инфернально индифферентно
Цитата:
Прокурора осудили, но систему - нет. Отдел строительства по-прежнему занят активным освоением бюджета

И это странно, не так ли. Раз прокурор попросил "двадцатку", значит нарушений там было на все двести лямов. Ну и где вторая часть этого громкого дела?
Александр ОЛЕЙНИК: Инфернально индифферентно
Цитата:
Мы привыкли к гнилому асфальту и к гнилой системе

В корне не верное утверждение. Мы не привыкли, просто те, кому такое состояние дел неприемлемо (в общем люди что называется при памяти) покинули это "райское" место и продолжают покидать, соответственно концентрация тех, кому и "до того как" было достаточно хотя бы иногда включить фонтан возросла. Так что это не привычка, а эффект большинства. Демократия же.

Александр ОЛЕЙНИК: Инфернально индифферентно
Цитата:
maxsaf:
Ну и где вторая часть этого громкого дела?



Цитата:
- Хочу поблагодарить начальника отдела строительства, который сегодня занимается большими объемами. Помимо этой стройки ФОКов, сегодня он строит школу. Очень много у нас сегодня по 11-му и 19-му микрорайону инженерных коммуникаций. Только коммуникаций через него проходит на 3 млрд тенге - сложнейшая работа. Спасибо начальнику отдела строительства, Даурену Талгатовичу, - говорил тогда Виктор Ионенко.


Вот здесь.

Re: Александр ОЛЕЙНИК: Инфернально индифферентно
С этим строителем уже никто не будет иметь дело, по закону работать он не сможет, по сути смертник, рано или поздно попадется, заместитель акима, аким, посмотрим чем кончится
