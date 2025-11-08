Отправлено: - 10:25

Мы привыкли к гнилому асфальту и к гнилой системе

[Исправлено: Карачун, 08.11.2025 - 11:26]

Цитата:В корне не верное утверждение. Мы не привыкли, просто те, кому такое состояние дел неприемлемо (в общем люди что называется при памяти) покинули это "райское" место и продолжают покидать, соответственно концентрация тех, кому и "до того как" было достаточно хотя бы иногда включить фонтан возросла. Так что это не привычка, а эффект большинства. Демократия же.