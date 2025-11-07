John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
В ходе визита в Соединенные Штаты Америки президент Казахстана поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнёрстве с заводом "Агромаш", который расположен в Костанае. И этом и других результатах визита - в обзоре. Читать новость
Сколько лет прошло, а так всё и осталось!? Опять американцы меняют бусы - побрякушки, на недра с полезными ископаемыми. Некоторых история ничему не учит. Может эти некоторые, её - историю просто не знают?!
//Казахстанцы смогут отправлять SMS, находясь в местах, где нет сети//
Ну и кто сможет это платить? Сегодня есть смартфоны, последние Apple и Google Pixel например, которые имеют возможность через спутниковую связь вызвать экстренную помощь - бесплатно. Но для отправки СМС или звонков, пока не доступны или стоят такие плюшки экстра и не дёшего.
Да мы с ними все равно ничего не делаем. Трактором и паровозом мы хотя бы пользоваться можем...пока ещё. А с недрами что? Мы их ни извлечь сами, ни применить опосля извлечения не в состоянии. Оно мне душу греть что ли должно? Типа "Ооо! У меня где-то там лежит вольфрам!!! Правда лампы накаливания я покупаю в узбекистане и рф , но он у меня ееесть!"
abaika95: Пишет человек который променял Казахстан на капиталистическую Европу))) На бусы купился?)
....он уехал Абайка на историческую родину откуда приехали его прадеды это первое,второе это то что этот народ стал не востребован с его трудолюбием у нас в стране остались единицы которые не уехали,посмотреть на деревни где жили они и всё станет ясно и последнее кандасы на что купились?но почему то они не так трудолюбивы как те,что ты говоришь за кап. бусы продался.....
Эл-починно: Не, на достойную жизнь и оплату того, что я могу.
Ну тоесть тебе можно продаться за достойную жизнь на западе а другим нельзя? В чем логика? Цитата:
родом из Шанхая2022: он уехал Абайка на историческую родину откуда приехали его прадеды это первое
Да? Ну окей Чё он на Казахстанском сайте то забыл тогда? Уехал на родину всё пусть делами родины занимается А то отрастил несколько задниц и пытается на нескольких стульях сидеть)) Наши оралманы чето новостями Монголии не интересуются, приехали на родину занимаются родиной Цитата:
родом из Шанхая2022: первое,второе это то что этот народ стал не востребован с его трудолюбием у нас в стране остались единицы которые не уехали
Из 600 тыс немцев уехало 400 тыс В стране осталось 20 млн человек Единицы остались?Цитата:
родом из Шанхая2022: ,посмотреть на деревни где жили они и всё станет ясно и последнее
Ясно что? Что везде в мире деревни вымирают как пережиток прошлого? Ракшу у дудя посмотри он по полочкам все разложил по демографии Цитата:
родом из Шанхая2022: кандасы на что купились?но почему то они не так трудолюбивы как те,что ты говоришь за кап. бусы продался.....
А как ты рассчитал что канадасы не такие трудолюбивые как немецкие оралманы? Кандасы вон на село едут, скотиной и сельским хозяйством занимаются А немцы оралманы в Германии тарелки моют и грузчиками работают массово И чё?
