Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
 
 
N
§ NG.kz
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 млрд долларов. Президента Трампа спросили, какая сфера этого партнёрства является наиболее важной и может ли он стать первым президентом США, посетившим Казахстан.
Читать новость

Эл-починно
Отправлено: 07.11.25 - 17:21
Отправлено: 07.11.25 - 17:21
Цитата:
111:
очевидно одна из войн это Азербайджан-Албания

Отсюда можно поподробнее? :lol:
saba
Отправлено: 07.11.25 - 18:15
Отправлено: 07.11.25 - 18:15
Цитата:
Эл-починно:
поподробнее

Цитата из Трампа, когда он Армению с Албанией перепутал,так старался бедный, чтобы войну закончить, что времени на то, чтобы выучить названия стран не хватило!
родом из Шанхая2022
Отправлено: 07.11.25 - 23:31
Отправлено: 07.11.25 - 23:31
"Я убеждён, что Ваша мудрая и смелая политика достойна решительной поддержки во всём мире, и я разделяю Ваши взгляды. Под Вашим руководством Америка вступает в новый золотой век. Я высоко ценю Вашу дальновидную концепцию "Сделать Америку снова великой" (Making America Great Again), которая вдохновляет меня на реализацию масштабной стратегии построения Справедливого и Сильного Казахстана на основе принципа "Закон и Порядок". Будучи президентом-миротворцем, Вы содействовали прекращению восьми войн в течение восьми месяцев, тем самым значительно укрепив роль Америки как опоры международной стабильности", – отметил президент.Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана дальнейшему укреплению стратегического партнёрства с Соединёнными Штатами."Я высоко ценю Вашу неизменную поддержку в деле развития многогранного сотрудничества между Казахстаном и США. В период Вашего первого президентского срока в Белом доме наши отношения были юридически закреплены на уровне расширенного стратегического партнёрства. США, вложившие свыше 100 млрд долларов, являются крупнейшим инвестором нашей экономики, выступая в роли её своеобразного вечного двигателя.


.....вот это речь вот это сила,леща плесканул так плесканул.....
Эл-починно
Отправлено: 08.11.25 - 00:00
Отправлено: 08.11.25 - 00:00
Цитата:
родом из Шанхая2022:
....вот это речь вот это сила,леща плесканул так плесканул.....

Трамп был однозначно польщён, такт ещё никто не прогибался. 8-)
