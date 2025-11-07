НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Батарея еле дышит» - На холод в квартирах жалуются в поселке Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52912
«Батарея еле дышит» - На холод в квартирах жалуются в поселке Костанайской области
Отправлено: 07.11.25 - 23:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- В поселке Кушмурун в одной из котельных до сих пор не дают тепло, - сообщила читательница, - у многих жильцов холодные батареи, а на улице не плюсовая погода уже. 6 ноября пришли с проверками, у многих показало 22 °C, это не по санитарным нормам.
Читать новость

Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
620
Re: «Батарея еле дышит» - На холод в квартирах жалуются в...
Отправлено: 07.11.25 - 23:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Практически каждый год начало отопительного сезона сопровождается подобными "мероприятиями" и всегда виновными делают жильцов. Но после "хорошей взбучки" теплоснабжение резко налаживается. И сейчас у жителей, день тепло а день холодно. По моим сведениям, уже собраны около 100 подписей жителей. Вспоминаю как несколько лет назад местная ТЭК наехали на "постоянно жалующих" и вроде все доказали что у них в котельной все нормально, но тогдашний районный аким Теменов не повелся на доводы тэковцев и ... после его отъезда тепло стало поступать и до конца отопительного сезона жалоб не было. Сегодня примерно такая же ситуация, только сменились все ключевые руководители и специалисты организации. И пожалуй это не лучший состав
Профайл Посетить вебсайт
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS