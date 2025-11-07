Re: «Батарея еле дышит» - На холод в квартирах жалуются в...

Отправлено: - 23:51

Практически каждый год начало отопительного сезона сопровождается подобными "мероприятиями" и всегда виновными делают жильцов. Но после "хорошей взбучки" теплоснабжение резко налаживается. И сейчас у жителей, день тепло а день холодно. По моим сведениям, уже собраны около 100 подписей жителей. Вспоминаю как несколько лет назад местная ТЭК наехали на "постоянно жалующих" и вроде все доказали что у них в котельной все нормально, но тогдашний районный аким Теменов не повелся на доводы тэковцев и ... после его отъезда тепло стало поступать и до конца отопительного сезона жалоб не было. Сегодня примерно такая же ситуация, только сменились все ключевые руководители и специалисты организации. И пожалуй это не лучший состав