Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52912
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 13:42
В ходе визита в Соединенные Штаты Америки президент Казахстана поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнёрстве с заводом "Агромаш", который расположен в Костанае. И этом и других результатах визита - в обзоре.
Читать новость
Читать новость
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 46521
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 13:42
Наш президент хвалит Трампа не только за окончание войн
Я ведь сразу еще в том году, пока он не вступил на должность уже Трампа называл Великим
У меня надо было учиться
Мой коммент там тоже высветился
[Исправлено: 111, 07.11.2025 - 14:47]
Я ведь сразу еще в том году, пока он не вступил на должность уже Трампа называл Великим
У меня надо было учиться
Мой коммент там тоже высветился
[Исправлено: 111, 07.11.2025 - 14:47]
o
(Пользователи)
- Регистрация:
- 23.09.11
- Сообщений:
- 23
Re: John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об...
Отправлено: 07.11.25 - 15:32
Лучше бы не куда не ездил в прошлый раз тепловозы впарили в этот раз трактора а в замен недра отдает
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 17:06
Сколько лет прошло, а так всё и осталось!?
Опять американцы меняют бусы - побрякушки, на недра с полезными ископаемыми.
Некоторых история ничему не учит. Может эти некоторые, её - историю просто не знают?!
Опять американцы меняют бусы - побрякушки, на недра с полезными ископаемыми.
Некоторых история ничему не учит. Может эти некоторые, её - историю просто не знают?!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 18376
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 17:11
Цитата:
Пишет человек который променял Казахстан на капиталистическую Европу)))
На бусы купился?)
Эл-починно:
Сколько лет прошло, а так всё и осталось!? Опять американцы меняют бусы - побрякушки, на недра с полезными ископаемыми.
Сколько лет прошло, а так всё и осталось!? Опять американцы меняют бусы - побрякушки, на недра с полезными ископаемыми.
Пишет человек который променял Казахстан на капиталистическую Европу)))
На бусы купился?)
Re: John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об...
Отправлено: 07.11.25 - 17:16
//Казахстанцы смогут отправлять SMS, находясь в местах, где нет сети//
Ну и кто сможет это платить? Сегодня есть смартфоны, последние Apple и Google Pixel например, которые имеют возможность через спутниковую связь вызвать экстренную помощь - бесплатно. Но для отправки СМС или звонков, пока не доступны или стоят такие плюшки экстра и не дёшего.
Ну и кто сможет это платить? Сегодня есть смартфоны, последние Apple и Google Pixel например, которые имеют возможность через спутниковую связь вызвать экстренную помощь - бесплатно. Но для отправки СМС или звонков, пока не доступны или стоят такие плюшки экстра и не дёшего.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29231
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 19:15
Цитата:
Я не понял, а как же ISSAI KAZ-LLM и Alem LLM? Куда уже дели казахстанский суперкомпьютер? СБЕРу в аренду отдали, или Дурову? Или Чат ЖПТ выучил казахский язык лучше "собственных" разработок?
[Исправлено: maxsaf, 07.11.2025 - 20:16]
ChatGPT будут использовать в школах Казахстана
Я не понял, а как же ISSAI KAZ-LLM и Alem LLM? Куда уже дели казахстанский суперкомпьютер? СБЕРу в аренду отдали, или Дурову? Или Чат ЖПТ выучил казахский язык лучше "собственных" разработок?
[Исправлено: maxsaf, 07.11.2025 - 20:16]
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 19:21
Цитата:
Не, на достойную жизнь и оплату того, что я могу.
abaika95:
На бусы купился?)
На бусы купился?)
Не, на достойную жизнь и оплату того, что я могу.
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 19:27
Цитата:
Уже на бусы променяли!
maxsaf:
а как же ISSAI KAZ-LLM и Alem LLM? Куда уже дели казахстанский суперкомпьютер?
а как же ISSAI KAZ-LLM и Alem LLM? Куда уже дели казахстанский суперкомпьютер?
Уже на бусы променяли!
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 19:42
Даже не знаю почему, но лично у меня смутные подозрения, что нынешний президент, скоро к своему предшественнику в Дубаи переедет и всем всё будет - хорошо.
ПС- иначе не вижу причин, так распластаться перед старым маразматиком из за океана у себя дома. У себя дома, нужно держать марку, да и за рубежом тоже, не мешало бы. Но дома, так распластаться???
[Исправлено: Эл-починно, 07.11.2025 - 22:49]
ПС- иначе не вижу причин, так распластаться перед старым маразматиком из за океана у себя дома. У себя дома, нужно держать марку, да и за рубежом тоже, не мешало бы. Но дома, так распластаться???
[Исправлено: Эл-починно, 07.11.2025 - 22:49]
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1969
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 23:03
Цитата:
Да мы с ними все равно ничего не делаем.
Трактором и паровозом мы хотя бы пользоваться можем...пока ещё. А с недрами что? Мы их ни извлечь сами, ни применить опосля извлечения не в состоянии. Оно мне душу греть что ли должно? Типа "Ооо! У меня где-то там лежит вольфрам!!! Правда лампы накаливания я покупаю в узбекистане и рф , но он у меня ееесть!"
open:
а в замен недра отдает
а в замен недра отдает
Да мы с ними все равно ничего не делаем.
Трактором и паровозом мы хотя бы пользоваться можем...пока ещё. А с недрами что? Мы их ни извлечь сами, ни применить опосля извлечения не в состоянии. Оно мне душу греть что ли должно? Типа "Ооо! У меня где-то там лежит вольфрам!!! Правда лампы накаливания я покупаю в узбекистане и рф , но он у меня ееесть!"
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1969
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 23:07
Цитата:
И правильно сделает.
Эл-починно:
Даже не знаю почему, но лично у меня смутные подозрения, что нынешний президент, скоро к своему предшественнику в Дубаи переедет и всем всё будет - хорошо.
Даже не знаю почему, но лично у меня смутные подозрения, что нынешний президент, скоро к своему предшественнику в Дубаи переедет и всем всё будет - хорошо.
И правильно сделает.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 2163
Re: John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об...
Отправлено: 07.11.25 - 23:21
Цитата:
....он уехал Абайка на историческую родину откуда приехали его прадеды это первое,второе это то что этот народ стал не востребован с его трудолюбием у нас в стране остались единицы которые не уехали,посмотреть на деревни где жили они и всё станет ясно и последнее кандасы на что купились?но почему то они не так трудолюбивы как те,что ты говоришь за кап. бусы продался.....
abaika95:
Пишет человек который променял Казахстан на капиталистическую Европу))) На бусы купился?)
Пишет человек который променял Казахстан на капиталистическую Европу))) На бусы купился?)
....он уехал Абайка на историческую родину откуда приехали его прадеды это первое,второе это то что этот народ стал не востребован с его трудолюбием у нас в стране остались единицы которые не уехали,посмотреть на деревни где жили они и всё станет ясно и последнее кандасы на что купились?но почему то они не так трудолюбивы как те,что ты говоришь за кап. бусы продался.....
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 28
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать