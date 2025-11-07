"Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" - Аким Рудного объяснил чем не угодил автобус №120
70 процентов пассажиров автобуса № 120, курсирующего между двумя городами, это рудничане. Корреспондент "НГ" на встрече акима области Кумара АКСАКАЛОВА с населением спросил, что о сокращении маршрута №1 20 думает аким Рудного и может ли глава региона поспособствовать возвращению старого маршрута? Читать новость
Виктор Ионенко утверждает: предприниматель, обслуживающий маршрут № 120, грубо нарушает правила перевозки пассажиров. И прячет нарушения за... тонированными стеклами.
- Полиция здесь есть и может подтвердить - между городами на трассе 1-й категории с ограничением скорости 110 км/ч любой пассажир должен быть пристегнут ремнем в сидячем положении, - пояснил аким Рудного. - Автобус № 120 был забит до отказа, там яблоку негде было упасть. Пассажиры стоя едут на скорости 110-120 км/ч. В случае выстрела автомобильного колеса или выеда на встречную полосу это приведет к колоссальным жертвам. Запрещено на таких дорогах ездить стоя и непристегнутыми,
С правовой точки зрения В.Ионенко правильно говорит. Нельзя перевозить стоящих пассажиров, если автобус движется со скоростью свыше 60 км.час. грубое нарушение, которое при аварии может привести к тяжёлым последствиям. Если тонировка действительно использовалась, чтобы скрыть стоящих пассажиров, тогда сознательное сокрытие нарушения
Тонировка изначально была предназначена для комфорта пассажиров и сделана по их просьбе. Жара, июль... Чиновники перевернут все с ног на голову. Про тонировку проехали. Дальше по тексту снова недостоверная информация, которую влили в уши журналистам. Никто не хочет по-настоящему разобраться в проблеме 120-го маршрута.
//между городами на трассе 1-й категории с ограничением скорости 110 км/ч любой пассажир должен быть пристегнут ремнем в сидячем положении, - пояснил аким Рудного.//
Ну пусть автобус едет 90 км/ч... В чём проблема? Сколько ездил в советское время не междугородних маршрутах, ни разу не встречал ремней безопасности для пассажиров. На миллионку нас тоже "стоячими" возили.
- Полиция здесь есть и может подтвердить - между городами на трассе 1-й категории с ограничением скорости 110 км/ч любой пассажир должен быть пристегнут ремнем в сидячем положении, - пояснил аким Рудного. - Автобус № 120 был забит до отказа, там яблоку негде было упасть. Пассажиры стоя едут на скорости 110-120 км/ч.
На автомагистралях Казахстана автобусы могут двигаться со скоростью не более 90 км/ч (при наличии ремней безопасности) или не более 70 км/ч (без ремней безопасности). Для автобусов, осуществляющих организованную перевозку групп детей, действует ограничение скорости до 90 км/ч по автомагистралям и до 80 км/ч на дорогах с разделительной полосой
