Re: "Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" -...

Отправлено: - 23:04

- Полиция здесь есть и может подтвердить - между городами на трассе 1-й категории с ограничением скорости 110 км/ч любой пассажир должен быть пристегнут ремнем в сидячем положении, - пояснил аким Рудного. - Автобус № 120 был забит до отказа, там яблоку негде было упасть. Пассажиры стоя едут на скорости 110-120 км/ч.



На автомагистралях Казахстана автобусы могут двигаться со скоростью не более 90 км/ч (при наличии ремней безопасности) или не более 70 км/ч (без ремней безопасности). Для автобусов, осуществляющих организованную перевозку групп детей, действует ограничение скорости до 90 км/ч по автомагистралям и до 80 км/ч на дорогах с разделительной полосой