Постановление по делу о конфликте зоозащитницы и полиции огласили в суде в Аркалыке
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52912
Постановление по делу о конфликте зоозащитницы и полиции огласили в суде в Аркалыке
Отправлено: 07.11.25 - 20:11
Аркалыкский городской суд вынес постановление по административному производству в отношении общественного инспектора в области ответственного обращения с животными Татьяны ЧОКАН. Женщина обвинялась в мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию полицейского.
Филипповна
Филипповна
Re: Постановление по делу о конфликте зоозщитницы и полиции...
Отправлено: 07.11.25 - 20:11
#1
Это ладно, что против неё были дяденьки полицейские, которых она за грудкИ хватала, им она урону не нанесла. А если бы такая " защитница" увидела на улице пацанёнка, который, по её мнению, обижал кошку - тут бы её накрыло по-взрослому. Упаси Бог от таких защитниц
Эл-починно
Эл-починно
Постановление по делу о конфликте зоозащитницы и полиции огласили в суде в Аркалыке
Отправлено: 07.11.25 - 20:17
#2
Цитата:
Филипповна:
увидела на улице пацанёнка, который, по её мнению, обижал кошку - тут бы её накрыло по-взрослому. Упаси Бог от таких защитниц

А зачем пацанёнку, если с ним всё нормально конечно, обижать кошку? У меня тут скорее другой вопрос, откуда такие пацанёнки берутся и что не так с ними или его воспитанием, или его родителями может? Почему и зачем нужно издеваться на животиной, которая от тебя, кроме как помощи и не просит.
сайлау курманов
сайлау курманов
Re: Постановление по делу о конфликте зоозащитницы и полиции...
Отправлено: 07.11.25 - 21:13
#3
Думаю, волонтеры Рудного не оставят в беде и помогут оплатить этот проклятый штраф,касаемо гарных хлопцев, просто стыдно что своим холодным отношением к проблеме они вынудили сердобольную женщину на скандал. А судья мог бы обойтись более мягким приговором, именно небогатые люди первые бегут спасать и помогать
Филипповна
Филипповна
Re: Постановление по делу о конфликте зоозащитницы и полиции...
Отправлено: 07.11.25 - 21:59
#4
Цитата:
Эл-починно:
А зачем пацанёнку, если с ним всё нормально конечно, обижать кошку?
Психологию и педагогику не приходилось изучать? Там чётко это описывается. А вот когда взрослые тётеньки сатанеют и бросаются на людей - уже совсем на основании других учебников диагнозы надо ставить.
Эл-починно
Эл-починно
Постановление по делу о конфликте зоозащитницы и полиции огласили в суде в Аркалыке
Отправлено: 07.11.25 - 22:02
#5
Цитата:
Филипповна:
Психологию и педагогику не приходилось изучать?

А что, для того что бы быть просто человеком - это необходимые науки?
ПС - не оправдываю её действия. Но нужно так же признать, отношение к животным на низшем уровне. По отношению к животным принято считать человечность, цивилизованность и нравственность общества.

[Исправлено: Эл-починно, 07.11.2025 - 23:11]
Эл-починно
Эл-починно
Постановление по делу о конфликте зоозащитницы и полиции огласили в суде в Аркалыке
Отправлено: 07.11.25 - 22:23
#6
Не хочу никому ничего навязывать. Но в Турции, за кошками ухаживают, их кастрируют, стерилизуют, по возможности лечат. Есть Кормушки, где каждый может сделать свой вклад-пожертвование. Я каждый май летаю в один и то же отель. Там у кошек свой дом-двор. На территории отеля кошек кормить запрещено, их там и так кормят, но не закармливают, так кормят, что бы ещё и мышей ловили. За территорией их подкармливают прохожие и посетители отеля. Но грызунов всё равно не видно. Работу свою делают. И каждый отпуск, какая либо кошка находит меня, которую я потом подкармливаю, и перед отъездом приходит простится потом. Ластится у ног. И так каждый год. ;-)
