Отправлено: - 20:17

Филипповна:

увидела на улице пацанёнка, который, по её мнению, обижал кошку - тут бы её накрыло по-взрослому. Упаси Бог от таких защитниц

Цитата:А зачем пацанёнку, если с ним всё нормально конечно, обижать кошку? У меня тут скорее другой вопрос, откуда такие пацанёнки берутся и что не так с ними или его воспитанием, или его родителями может? Почему и зачем нужно издеваться на животиной, которая от тебя, кроме как помощи и не просит.