Обсуждение публикаций
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52911
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 13:42
В ходе визита в Соединенные Штаты Америки президент Казахстана поддержал решение John Deere локализовать производство техники для АПК в партнёрстве с заводом "Агромаш", который расположен в Костанае. И этом и других результатах визита - в обзоре.
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46521
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 13:42
#1
Наш президент хвалит Трампа не только за окончание войн
Я ведь сразу еще в том году, пока он не вступил на должность уже Трампа называл Великим
У меня надо было учиться
Мой коммент там тоже высветился



[Исправлено: 111, 07.11.2025 - 14:47]
o
open
(Пользователи)
Регистрация:
23.09.11
Сообщений:
23
Re: John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об...
Отправлено: 07.11.25 - 15:32
#2
Лучше бы не куда не ездил в прошлый раз тепловозы впарили в этот раз трактора а в замен недра отдает :-x
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4807
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 17:06
#3
Сколько лет прошло, а так всё и осталось!? 8-)
Опять американцы меняют бусы - побрякушки, на недра с полезными ископаемыми.
Некоторых история ничему не учит. Может эти некоторые, её - историю просто не знают?! 8-)
abaika95
abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
18376
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 17:11
#4
Цитата:
Эл-починно:
Сколько лет прошло, а так всё и осталось!? Опять американцы меняют бусы - побрякушки, на недра с полезными ископаемыми.

Пишет человек который променял Казахстан на капиталистическую Европу)))

На бусы купился?)
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4807
Re: John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об...
Отправлено: 07.11.25 - 17:16
#5
//Казахстанцы смогут отправлять SMS, находясь в местах, где нет сети//

Ну и кто сможет это платить? Сегодня есть смартфоны, последние Apple и Google Pixel например, которые имеют возможность через спутниковую связь вызвать экстренную помощь - бесплатно. Но для отправки СМС или звонков, пока не доступны или стоят такие плюшки экстра и не дёшего. 8-)
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29231
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 19:15
#6
Цитата:
ChatGPT будут использовать в школах Казахстана


Я не понял, а как же ISSAI KAZ-LLM и Alem LLM? Куда уже дели казахстанский суперкомпьютер? СБЕРу в аренду отдали, или Дурову? Или Чат ЖПТ выучил казахский язык лучше "собственных" разработок? :lol:

[Исправлено: maxsaf, 07.11.2025 - 20:16]
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4807
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 19:21
#7
Цитата:
abaika95:
На бусы купился?)

Не, на достойную жизнь и оплату того, что я могу. :-P
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4807
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 19:27
#8
Цитата:
maxsaf:
а как же ISSAI KAZ-LLM и Alem LLM? Куда уже дели казахстанский суперкомпьютер?

Уже на бусы променяли! :lol:
Эл-починно
Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4807
John Deere в Костанае и ChatGPT в школах Казахстана - Об итогах визита Токаева в США
Отправлено: 07.11.25 - 19:42
#9
Даже не знаю почему, но лично у меня смутные подозрения, что нынешний президент, скоро к своему предшественнику в Дубаи переедет и всем всё будет - хорошо. :lol:
