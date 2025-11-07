НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
≡ Налоговики будут по-новому выявлять доходы казахстанцев
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52911
Налоговики будут по-новому выявлять доходы казахстанцев
Отправлено: 07.11.25 - 17:30
Косвенный метод позволит налоговикам проверять доходы граждан через сопоставление расходов и имущества с задекларированными доходами. Если траты превышают доходы, налоговая сможет определить реальный заработок на основе расходов, стоимости недвижимости, автомобилей и других активов.
Читать новость

юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3900
Re: Налоговики будут по-новому выявлять доходы казахстанцев
Отправлено: 07.11.25 - 17:30
#1
самое время вернуться к наличке
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17191
Налоговики будут по-новому выявлять доходы казахстанцев
Отправлено: 07.11.25 - 18:09
#2
Цитата:
юля елиссева:
Согласен. Надо было лям жене перекинуть не смог. Сразу заблокировали приложение халык. А что б разблокировать надо оператору звонить.. Она. вы готовы. Перевести деньги? Так вроде фамилия одна..
Хотя. Зря я психую.. Правильно что блочат.крупную сумму. А в друг.
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
8350
Налоговики будут по-новому выявлять доходы казахстанцев
Отправлено: 07.11.25 - 18:29
#3
"После того как ввели налог на воздух, вы начали меньше дышать! Это возмутительно!" Джанни Родари. Приключения Чипполино.
Времена меняются, а власти всё о том же!

[Исправлено: saba, 07.11.2025 - 19:29]
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
866
Re: Налоговики будут по-новому выявлять доходы казахстанцев
Отправлено: 07.11.25 - 19:36
#4
как они запарили уже людей. Ха собой им надо следить, а не за народом. Допрыгаются, спровоцируют новый бунт.
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

