Виктор Ионенко утверждает: предприниматель, обслуживающий маршрут № 120, грубо нарушает правила перевозки пассажиров. И прячет нарушения за... тонированными стеклами.- Полиция здесь есть и может подтвердить - между городами на трассе 1-й категории с ограничением скорости 110 км/ч любой пассажир должен быть пристегнут ремнем в сидячем положении, - пояснил аким Рудного. - Автобус № 120 был забит до отказа, там яблоку негде было упасть. Пассажиры стоя едут на скорости 110-120 км/ч. В случае выстрела автомобильного колеса или выеда на встречную полосу это приведет к колоссальным жертвам. Запрещено на таких дорогах ездить стоя и непристегнутыми,Источник: