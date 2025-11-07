Отправлено: - 15:25

Костанай всегда был грязным, но ждали зиму, потому что хотя бы зимой это всё замерзаёт и более или менее чисто становится. Теперь и зимой грязища. А весной, когда это всё насыпанное дерьмо таёт, просто караул. Когда в марте едешь по Карбышева в районе улицы Чкалова, там просто болото какое-то стоит на 3 полосы из 4 уже лет 15 последние, глаза открывать не хочется и смотреть на всё это. Неужели в 21 веке нельзя построить хоть какие-то арыки-накопители для той грязи и потом их очищать по мере наполнения? Хотя бы так.Лет 10 назад не было реагентов и просто чистили чаще. Ахметжанов хоть и брал взятки, но при нём вроде в разы лучше снег убирали. Уже в ночь выезжали трактора и просто чистили, без реагентов.Ок, машин стало больше, аварийность, пешеходы... Ну, посыпьте перекрёстки и по 30м от них, на тротуары песок посыпьте - этого достаточно будет. Для чего на окраинах типа Жастар-Арыстанбекова, Волынова, Чкалова заливать всё грязью? Здесь движение неинтенсивное, знаки 40 км/ч, аварии раз в 2 месяца. Как будто действительно план стоит по утилизации реагентов.Так ещё весной всё это высыхает, они приезжают на тракторах с щётками и поднимают в воздух. Будьте здоровы!А потом по статистике Костанайская область в лидерах по росту онкологии, на первых местах рак дыхательных путей.