Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 млрд долларов. Президента Трампа спросили, какая сфера этого партнёрства является наиболее важной и может ли он стать первым президентом США, посетившим Казахстан.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
сразу вспомнил басню Крылова "Кукушка и петух"
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:44
Ага, Кукушка и Соловей
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:47
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:50
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:54
Отправлено: 07.11.25 - 12:00
А это с утречка, даже не поспал, и почему то некоторым не нравится что я поддерживаю наш мир на всех уровнях
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 12:32
Нее. Так не пойдёт. Фуфло какой-то вытащил сюда.
Где нормальные скрины?
Где эти, да вы все ждуны, сепары. Где эти все дети местных. психологов.
Где нормальные скрины?
Где эти, да вы все ждуны, сепары. Где эти все дети местных. психологов.
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 12:52
У сепаров подгорает....
Отправлено: 07.11.25 - 13:24
Цитата:
Вы удивительная женщина. Можно вопрос?
Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина. Пройдёт время, ну допустим разбежиесь.
Вопрос. Новый муж католик. Вы будите ходить в мечеть или новые ботинки обуите и в церковь пойдёте?
Чисто из спортивного интереса, интересуюсь.)
ПолиграфЪ Боярышников:
Вы удивительная женщина. Можно вопрос?
Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина. Пройдёт время, ну допустим разбежиесь.
Вопрос. Новый муж католик. Вы будите ходить в мечеть или новые ботинки обуите и в церковь пойдёте?
Чисто из спортивного интереса, интересуюсь.)
Отправлено: 07.11.25 - 13:28
Тут наш президент хвалит Трампа за то, что он закончил восемь войн всего за восемь месяцев, очевидно одна из войн это Азербайджан-Албания, ну и я спросил, почему не на казахском
Отправлено: 07.11.25 - 13:29
Цитата:
Администрация запретила по жалобе Макса писать пару строчек на чужеродном языке
Vit:
Администрация запретила по жалобе Макса писать пару строчек на чужеродном языке
Отправлено: 07.11.25 - 14:31
Цитата:
Виталий, как ты пишешь - дос (Друг), на мой взгляд, не нужно людей делить по религиозному, национальному признакам. Это аморально, может быть расценено как дискриминация или сегрегация
Vit:
Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина...
Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина...
Виталий, как ты пишешь - дос (Друг), на мой взгляд, не нужно людей делить по религиозному, национальному признакам. Это аморально, может быть расценено как дискриминация или сегрегация
Отправлено: 07.11.25 - 14:34
Миротворец Д.Трамп молодец, не гопник - стремится к тому чтобы в мире все жили без воин
