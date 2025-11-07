НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52908
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан и США подписали новые соглашения на сумму более 17 млрд долларов. Президента Трампа спросили, какая сфера этого партнёрства является наиболее важной и может ли он стать первым президентом США, посетившим Казахстан.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
865
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:39
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сразу вспомнил басню Крылова "Кукушка и петух"
Профайл
Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
401
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:44
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ага, Кукушка и Соловей
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46521
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:47
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нечего добавить, подустали, лишь скину свои комменты на эту тему

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46521
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:50
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я как и полагается, как представитель русского мира, только за

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46521
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 11:54
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут я Трампа сравниваю с Богом

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46521
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 12:00
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А это с утречка, даже не поспал, и почему то некоторым не нравится что я поддерживаю наш мир на всех уровнях

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17189
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 12:32
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нее. Так не пойдёт. Фуфло какой-то вытащил сюда.
Где нормальные скрины?
Где эти, да вы все ждуны, сепары. Где эти все дети местных. психологов.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2309
Re: Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными...
Отправлено: 07.11.25 - 12:52
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У сепаров подгорает....
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17189
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 13:24
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:

Вы удивительная женщина. Можно вопрос?
Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина. Пройдёт время, ну допустим разбежиесь.

Вопрос. Новый муж католик. Вы будите ходить в мечеть или новые ботинки обуите и в церковь пойдёте?

Чисто из спортивного интереса, интересуюсь.)

[Исправлено: Vit, 07.11.2025 - 13:28]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46521
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 13:28
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут наш президент хвалит Трампа за то, что он закончил восемь войн всего за восемь месяцев, очевидно одна из войн это Азербайджан-Албания, ну и я спросил, почему не на казахском

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46521
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 13:29
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Администрация запретила по жалобе Макса писать пару строчек на чужеродном языке
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7786
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 14:31
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Вы славянка. Вышли замуж за мусульманина...


Виталий, как ты пишешь - дос (Друг), на мой взгляд, не нужно людей делить по религиозному, национальному признакам. Это аморально, может быть расценено как дискриминация или сегрегация 8-) 8-) 8-)
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7786
Трамп о Казахстане: Страна обладает огромными природными ресурсами, и у неё выдающийся президент. Что ответил Токаев?
Отправлено: 07.11.25 - 14:34
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Миротворец Д.Трамп молодец, не гопник - стремится к тому чтобы в мире все жили без воин :lol: :lol: :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS