≡ "Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" - Аким Рудного объяснил чем не угодил автобус №120
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52908
"Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" - Аким Рудного объяснил чем не угодил автобус №120
Отправлено: 07.11.25 - 12:32
70 процентов пассажиров автобуса № 120, курсирующего между двумя городами, это рудничане. Корреспондент "НГ" на встрече акима области Кумара АКСАКАЛОВА с населением спросил, что о сокращении маршрута №1 20 думает аким Рудного и может ли глава региона поспособствовать возвращению старого маршрута?
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
401
Re: "Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" -...
Отправлено: 07.11.25 - 12:32
#1
Ионенко, свою машину отдай людям, чтобы ездили сидя! А если не отдашь, или не купишь с пяток автобусов, чтобы ездили люди сидя- тогда и нечего воду баламаутить!!
Михаил
Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
401
Re: "Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" -...
Отправлено: 07.11.25 - 12:35
#2
Вместо того чтобы РЕШАТЬ проблему, господин Ионенко своим популизмом (ай какой молодец, о безопасности думает) СОЗДАЕТ проблему обыкновенным людям..
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2309
Re: "Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" -...
Отправлено: 07.11.25 - 12:50
#3
Цитата:
Виктор Ионенко утверждает: предприниматель, обслуживающий маршрут № 120, грубо нарушает правила перевозки пассажиров. И прячет нарушения за... тонированными стеклами.

- Полиция здесь есть и может подтвердить - между городами на трассе 1-й категории с ограничением скорости 110 км/ч любой пассажир должен быть пристегнут ремнем в сидячем положении, - пояснил аким Рудного. - Автобус № 120 был забит до отказа, там яблоку негде было упасть. Пассажиры стоя едут на скорости 110-120 км/ч. В случае выстрела автомобильного колеса или выеда на встречную полосу это приведет к колоссальным жертвам. Запрещено на таких дорогах ездить стоя и непристегнутыми,

Золотая голова Виктор Ионенко, всё разложил по полочкам! Всё должно быть по закону!
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17189
"Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" - Аким Рудного объяснил чем не угодил автобус №120
Отправлено: 07.11.25 - 13:08
#4
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников: Всё должно быть по закону!
Поживем - увидем.) когда выйдет первая киа местная. Будет как?. Как во всем мире. Подушки, ремни, клима и тд. Или по нашему,. Бюджет вариант. Где ремни. Только у водителя. :lol:
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1907
Re: "Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" -...
Отправлено: 07.11.25 - 14:03
#5
Цитата:
В случае выстрела автомобильного колеса или выеда на встречную полосу это приведет к колоссальным жертвам.


А чтобы такого не происходило - сделали дорогу платной, чтобы она соответствовала ВСЕМ требованиям безопасности. Правда платной сделали "предварительно", до приведения в соответствие))
1
111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46521
"Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" - Аким Рудного объяснил чем не угодил автобус №120
Отправлено: 07.11.25 - 14:29
#6
Не буду повторяться, так сказал



[Исправлено: 111, 07.11.2025 - 15:49]
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7786
Re: "Знаете зачем в автобусах стекла тонированные?" -...
Отправлено: 07.11.25 - 14:49
#7
С правовой точки зрения В.Ионенко правильно говорит. Нельзя перевозить стоящих пассажиров, если автобус движется со скоростью свыше 60 км.час. грубое нарушение, которое при аварии может привести к тяжёлым последствиям. Если тонировка действительно использовалась, чтобы скрыть стоящих пассажиров, тогда сознательное сокрытие нарушения :-o :-o :-o
