Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило признаки недобросовестной конкуренции в деятельности АО "Евразийский Банк". Как говорится в распространённом сообщении, в Агентство поступили жалобы на то, что при оформлении автокредита клиентам предлагалось заключить договор КАСКО только с аффилированной страховой компанией АО "СК Евразия". Анализ показал, что более 98 процентов автокредитов в 2024 году были выданы именно с этим страховщиком.