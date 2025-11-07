НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Крупный казахстанский банк обвинили в недобросовестной конкуренции
 
 
Крупный казахстанский банк обвинили в недобросовестной конкуренции
Отправлено: 07.11.25 - 07:16
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) выявило признаки недобросовестной конкуренции в деятельности АО "Евразийский Банк". Как говорится в распространённом сообщении, в Агентство поступили жалобы на то, что при оформлении автокредита клиентам предлагалось заключить договор КАСКО только с аффилированной страховой компанией АО "СК Евразия". Анализ показал, что более 98 процентов автокредитов в 2024 году были выданы именно с этим страховщиком.
olegggon
§ olegggon
Re: Крупный казахстанский банк обвинили в недобросовестной...
Отправлено: 07.11.25 - 07:16
#1
Странно, что только заметили. Они эту кампанию продвигают много лет. Ну, и, как по-нашему, понять, простить, банк жеж.
директор пляжа
§ директор пляжа
Re: Крупный казахстанский банк обвинили в недобросовестной...
Отправлено: 07.11.25 - 09:25
#2
пальцем погрозит как всегда "слышащее государство")
