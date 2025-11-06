НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Говорят, что город не зеленый. Да нет, он зеленый!" - Высадку деревьев и последствия снегопада связал аким Рудного
 
 
"Говорят, что город не зеленый. Да нет, он зеленый!" - Высадку деревьев и последствия снегопада связал аким Рудного
Отправлено: 06.11.25 - 16:19
Аким Рудного Виктор ИОНЕНКО 5 ноября отчитывался о проделанной работе. На встрече с населением он рассказал, что в городе в этом году высадили более 20 000 деревьев. Вспоминая о сентябрьском снегопаде, он пришел к неожиданному выводу.
Читать новость

Re: "Говорят, что город не зеленый. Да нет, он...
Отправлено: 06.11.25 - 16:19
#1
Что за любовь такая к цифре 20 000
Re: "Говорят, что город не зеленый. Да нет, он...
Отправлено: 06.11.25 - 20:25
#2
Я ему не верю.
Re: "Говорят, что город не зеленый. Да нет, он...
Отправлено: 06.11.25 - 22:44
#3
...../Георгий почему твою статью кастрировали? ......Тимур что случилось?глубинное правительство не довольно?
