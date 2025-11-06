НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ А что, так можно было? В Костанае владельцы ресторана договорились с жильцами соседних домов
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52903
А что, так можно было? В Костанае владельцы ресторана договорились с жильцами соседних домов
Отправлено: 06.11.25 - 19:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Умение быть гибким, гражданская позиция или расчёт на конечную выгоду? Новость на фоне обычной повестки с коммунальной грызнёй нетипична: перед открытием развлекательного заведения его владельцы благоустроили прилегающую территорию и открыли её для общего пользования жильцов соседних домов.
Читать новость

Undead
§ Undead
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.08.08
Сообщений:
1035
Re: А что, так можно было? В Костанае владельцы ресторана...
Отправлено: 06.11.25 - 19:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- В домовом чате раньше по поводу стройки чуть ли не маты писали, - заметил Женис МОЛДАБАЕВ, житель дома № 2 "А" по ул. Шакшак Жанибека, – а сейчас там благодарности.

Интересно, что будут писать, когда начнутся периодические ночные оры от пьяных любителей "выйти поговорить".
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Добринцофф

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS