Re: Диабет и ДЦП убрали из списка социально значимых заболеваний...

Отправлено: - 19:41

Не совсем понятно, убрали диабет полностью из списка социально значимых заболеваний или только диабет 2-го типа? При диабете 1- го Типа это ведь, как и указано в статье, не только медикаментозное сопровождение, но и постоянный контроль. Убрать такое заболевание из выше казанного списка, не просто ошибка, но и глупо.