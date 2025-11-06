НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Диабет и ДЦП убрали из списка социально значимых заболеваний
 
 
Диабет и ДЦП убрали из списка социально значимых заболеваний
06.11.25 - 19:41
Министерство здравоохранения опубликовало обновленный перечень социально значимых заболеваний, из которого исключили сразу несколько распространённых диагнозов. Вместо с тем в перечень добавили два других заболевания.
Re: Диабет и ДЦП убрали из списка социально значимых заболеваний...
06.11.25 - 19:41
Не совсем понятно, убрали диабет полностью из списка социально значимых заболеваний или только диабет 2-го типа? При диабете 1- го Типа это ведь, как и указано в статье, не только медикаментозное сопровождение, но и постоянный контроль. Убрать такое заболевание из выше казанного списка, не просто ошибка, но и глупо.
Re: Диабет и ДЦП убрали из списка социально значимых заболеваний...
06.11.25 - 19:44
Если не преступление?! Человек страдающий таким заболеванием (диабет 1-го типа) - не приделах, автоиммунное заболевание. А вот диабетики второго типа, тут да, пускай сами худеют, ибо нефиг столько жрать. 8-)
