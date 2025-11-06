Отправлено: - 15:55

Я щас на границе сколько на депрсироироал. Так и шефу скажу. Все. Ну нафиг мне эти депрессии. . А я, уже знаю. Че будут в ответ. Иди отдохни дома стресс сними. И дальше выходи на работу . Дкпресируй.)депресен хренов)!