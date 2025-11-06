НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Казахстанцы могут оформить больничный при депрессии
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52900
Казахстанцы могут оформить больничный при депрессии
Отправлено: 06.11.25 - 12:59
Жительница Казахстана рассказала, что увидела в социальных сетях сообщение о возможности оформить больничный при депрессии. Могут ли в Казахстане оформить больничный при диагнозе "депрессия"? Ответ на этот вопрос дали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17186
Re: Казахстанцы могут оформить больничный при депрессии
Отправлено: 06.11.25 - 12:59
#1
Я хочу такой больничный лист. Да вся моя жизнь это сплошная депрессия. Утром проснулся. Всё, деприсия. Э
лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1582
Re: Казахстанцы могут оформить больничный при депрессии
Отправлено: 06.11.25 - 15:03
#2
так это можно с ноября по апрель по депрессии на работу не ходить получается?
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17186
Казахстанцы могут оформить больничный при депрессии
Отправлено: 06.11.25 - 15:37
#3
Цитата:
лимон:

Получается да. А по факту если я приду с такими претензиями. К своему. Он мне скажет. Тыче дурак. Иди проверься у психиатров) :-x 8-)

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17186
Казахстанцы могут оформить больничный при депрессии
Отправлено: 06.11.25 - 15:55
#4
Я щас на границе сколько на депрсироироал. Так и шефу скажу. Все. Ну нафиг мне эти депрессии. . А я, уже знаю. Че будут в ответ. Иди отдохни дома стресс сними. И дальше выходи на работу . Дкпресируй.)депресен хренов)! 8-)
