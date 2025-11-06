НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52900
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
Отправлено: 06.11.25 - 11:43
В комментариях читатели спрашивали - а что же будет с руководителем отдела строительства Дауреном Жакеновым, который, по словам экс-прокурора, предлагал "решить вопрос за вознаграждение". Корреспондент "НГ" задал этот вопрос на встрече акима Костанайской области с жителями Рудного 5 ноября.
О
ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
551
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 11:43
#1
Ээээ...прекращайте болтать, хотят люди, но далеко не всех пустят не то что на конкурс, его в кабинет рукапа города не пустят, для "предварительной беседы", все все знают, что за мода отписки и отговорки пихать? Была вакансия и.т.д. правоохранка начала немного щемить мио, сразу протекло, "не хотят" и прочий лепет
maxsaf
maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
29230
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 12:06
#2
Цитата:
Георгий, вы готовы пойти начальником отдела строительства? - спросил Ионенко журналиста. И, получив отказ, продолжил:

Надо было соглашаться. Каждый день были бы горячие репортажи "с полей" :lol:
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17186
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 13:07
#3
Цитата:
maxsaf:
Надо было соглашаться. Каждый день были бы горячие репортажи "с полей"

Как с языка снял. Тоже так сразу подумал. Гоге, он же Гриша, он же жора(с) соглашаться надо было. Сразу с пыла жару спросить во сколько прибыть на работу? И где мой кабинет?)
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7840
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 14:04
#4
 уже третий руководитель рудненского отдела строительства, который оказывается
Если копнуть глубже, эти бедолаги есть самые настоящие козлы отпущения. Взять хотя бы последнего, сидел чел за компом в коридоре цона никого не трогал,продавал флешки,его просто уговорили на должность,взяли за руки и привели в кабинет, остальное все прекрасно знают,однако нет у него этих млрдов, это я знаю точно
директор пляжа
директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
964
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 14:13
#5
а я бы пошел, опыт руководства 7 лет. куда кидать резюме?
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17186
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
Отправлено: 06.11.25 - 14:58
#6
Цитата:
сайлау курманов: Если копнуть глубже, эти бедолаги есть самые настоящие козлы отпущения
Пофиг. Задача стоит одна. Украл. И быстренько пока не кто не узнал свалить на острова мальдивские. А там можно женится на местной, поменять фамилию и сидеть на берегу моря в шортах и в панамке.с сигарой. И всем говорить. Гуд, гуд. Холошо жить.
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17186
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
Отправлено: 06.11.25 - 15:04
#7
Цитата:
директор пляжа: я бы пошел, опыт руководства 7 лет. куда кидать резюме?
Тут конкуренция. Надо почитать ваше резюме. Если там написано честный, порядочный. То им такие не нужны. Лучше меня пусть берут. У меня хотя бы уже есть план действий куда сваливать с деньгами.)
Vit
Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
17186
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
Отправлено: 06.11.25 - 15:27
#8
Короче прошло всё скучно.. Не один фальшивый акскал. Не бробручал. И не выдал гениальную мысль. А кого? Рудный ещё называется рудным.
Это не по нашему.

[Исправлено: Vit, 06.11.2025 - 15:28]
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7840
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 16:34
#9
Пофиг. Задача стоит одна. Украл. И быстренько пока не кто не узнал свалить на острова мальдивские
Давайте говорить откровенно. Кто-то сидит в тюрьме не солоно хлебавши,а кто-то загорает в Эмиратах. Откуда у последнего столько денег, почему правовые органы не обратят внимание лишь только на этот факт, где справедливость?
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
