Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 52900
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
Отправлено: 06.11.25 - 11:43
В комментариях читатели спрашивали - а что же будет с руководителем отдела строительства Дауреном Жакеновым, который, по словам экс-прокурора, предлагал "решить вопрос за вознаграждение". Корреспондент "НГ" задал этот вопрос на встрече акима Костанайской области с жителями Рудного 5 ноября.
Читать новость
Читать новость
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 551
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 11:43
Ээээ...прекращайте болтать, хотят люди, но далеко не всех пустят не то что на конкурс, его в кабинет рукапа города не пустят, для "предварительной беседы", все все знают, что за мода отписки и отговорки пихать? Была вакансия и.т.д. правоохранка начала немного щемить мио, сразу протекло, "не хотят" и прочий лепет
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 29230
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 12:06
Цитата:
Надо было соглашаться. Каждый день были бы горячие репортажи "с полей"
Георгий, вы готовы пойти начальником отдела строительства? - спросил Ионенко журналиста. И, получив отказ, продолжил:
Надо было соглашаться. Каждый день были бы горячие репортажи "с полей"
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 13:07
Цитата:
Как с языка снял. Тоже так сразу подумал. Гоге, он же Гриша, он же жора(с) соглашаться надо было. Сразу с пыла жару спросить во сколько прибыть на работу? И где мой кабинет?)
maxsaf:
Надо было соглашаться. Каждый день были бы горячие репортажи "с полей"
Надо было соглашаться. Каждый день были бы горячие репортажи "с полей"
Как с языка снял. Тоже так сразу подумал. Гоге, он же Гриша, он же жора(с) соглашаться надо было. Сразу с пыла жару спросить во сколько прибыть на работу? И где мой кабинет?)
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 14:04
уже третий руководитель рудненского отдела строительства, который оказывается
Если копнуть глубже, эти бедолаги есть самые настоящие козлы отпущения. Взять хотя бы последнего, сидел чел за компом в коридоре цона никого не трогал,продавал флешки,его просто уговорили на должность,взяли за руки и привели в кабинет, остальное все прекрасно знают,однако нет у него этих млрдов, это я знаю точно
Если копнуть глубже, эти бедолаги есть самые настоящие козлы отпущения. Взять хотя бы последнего, сидел чел за компом в коридоре цона никого не трогал,продавал флешки,его просто уговорили на должность,взяли за руки и привели в кабинет, остальное все прекрасно знают,однако нет у него этих млрдов, это я знаю точно
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.18
- Сообщений:
- 964
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 14:13
а я бы пошел, опыт руководства 7 лет. куда кидать резюме?
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
Отправлено: 06.11.25 - 14:58
Цитата:
сайлау курманов: Если копнуть глубже, эти бедолаги есть самые настоящие козлы отпущенияПофиг. Задача стоит одна. Украл. И быстренько пока не кто не узнал свалить на острова мальдивские. А там можно женится на местной, поменять фамилию и сидеть на берегу моря в шортах и в панамке.с сигарой. И всем говорить. Гуд, гуд. Холошо жить.
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
Отправлено: 06.11.25 - 15:04
Цитата:
директор пляжа: я бы пошел, опыт руководства 7 лет. куда кидать резюме?Тут конкуренция. Надо почитать ваше резюме. Если там написано честный, порядочный. То им такие не нужны. Лучше меня пусть берут. У меня хотя бы уже есть план действий куда сваливать с деньгами.)
Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой экс-прокурора прокомментировал аким Рудного
Отправлено: 06.11.25 - 15:27
Короче прошло всё скучно.. Не один фальшивый акскал. Не бробручал. И не выдал гениальную мысль. А кого? Рудный ещё называется рудным.
Это не по нашему.
[Исправлено: Vit, 06.11.2025 - 15:28]
Это не по нашему.
[Исправлено: Vit, 06.11.2025 - 15:28]
Re: Никто не хочет идти в начальники - Скандал со взяткой...
Отправлено: 06.11.25 - 16:34
Пофиг. Задача стоит одна. Украл. И быстренько пока не кто не узнал свалить на острова мальдивские
Давайте говорить откровенно. Кто-то сидит в тюрьме не солоно хлебавши,а кто-то загорает в Эмиратах. Откуда у последнего столько денег, почему правовые органы не обратят внимание лишь только на этот факт, где справедливость?
Давайте говорить откровенно. Кто-то сидит в тюрьме не солоно хлебавши,а кто-то загорает в Эмиратах. Откуда у последнего столько денег, почему правовые органы не обратят внимание лишь только на этот факт, где справедливость?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 30
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать