vofkakst:



Хорошо, перефразирую - претензии, а не обвинения, раз вам так приятнее. Все ноете и плачетесь, "почему его не удалили, а меня удалили?", "смотрите у него не было ссылки, а у меня былаааа", я ничо такого не писал, а вы ругаааааааетесь".

Цитата:Цитата:Эта система, выстроенная редакцией с самого начала своего СуществованияВ чем проблемы?Именно они говорят и повторяют все эти почти 20 лет, просят сообщать о нарушения и тд., и потому в том числе, чтобы их не закрыли из за комментариев провокаций.Модераторы тоже люди и не могут просечь все порой завуалированные комментарии с неким смыслом, вот редакция и просит помощи.Так всегда было, есть и наверно будет, пока мы 10-15 человек тут тусуемся.Ты сам что, не жаловался на мои комментарии скажешь?Жаловался.Вот нажимал ли анонимно кнопочку, в этом не уверен, но жаловался так же и теперь что, Святой?В этот раз я узнавал правило, которое МЫ САМИ внесли сюда форумчане и с которым пошла некая неразбериха, потому что редакция начала сама заниматься самодеятельностью и стала пропускать некие картинки, комментарии или скрины без ссылок, в том числе и мои.Вот возникли и вопросы, на сколько далеко нам можно заходить с ссылками или без них, ведь НАШЕ правило для нас было Святым так сказать и мы тщательно следим за его соблюдением.Кстати это правило было принято ради меня и я так сказать его автор.Потому и спрашиваем с редакции.