Отправлено: - 13:27

ПолиграфЪ Боярышников:

А кто её туда пригласил жить ? В поисках халявной лучшей жизни?

Цитата:Ну вы же свалили с златоуста в поисках счастливой жизни.А в Аркалыке жили русские, строили город. А потом пришла разруха. У нациков длинные шеи появились, вылезли из своих погребов и начали жизни учить всех. Выгнали по сути от туда всех. А потом им стало там скучно и одиноко и полезли в костанай. А от куда взялась там защитница животных, непонятно. Если недавно приехала, то это глупый поступок. Не будет там уже цивилизации.