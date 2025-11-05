Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и полиции разбирается суд в Аркалыке
Отправлено: 05.11.25 - 21:52
Поводом для конфликта стало обращение по факту жестокого обращения с животными. А в итоге были составлены два протокола в отношении самой Татьяны Чокан - за мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию сотрудника полиции.
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 21:52
Последний кто хотел там порядок навести свали30 лет. Назад. Она ещё боится.
Господи. Да забудь ты этот город. Тут люди в костанае уже подумываю выбор. Че жить не где?. Вали, вали. Не будет там не чего хорошего. Ю
Да. Пытаются. Государство лярды влажить.
Вали. Вали.
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 22:07
Таня. Вали. Аркалык это дыра. Я сам видел как шимкент ругался с аркалыком за русского..
Вали оттуда Таня. Будущего тебе там не будет.
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 23:09
Не секрет что защитники животных выглядят и думают сами как животные и действуют так же.
С ними надо жестко, а то совсем озверели..
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 23:21
ними надо жестко, а то совсем озверели
Ты в своем уме? Больше никаких слов поддержки не нашел?
Действительно,в нашем обществе животные не защищены никак и это очень печальный факт, тем более с нашими полисменами
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 05.11.25 - 23:49
Цитата:
А кто её туда пригласил жить ? В поисках халявной лучшей жизни?
Vit:
А кто её туда пригласил жить ? В поисках халявной лучшей жизни?
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 06.11.25 - 00:02
Комментарий удален модератором.
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 06.11.25 - 10:25
Цитата:
сайлау курманов:Да как их поддерживать, если практически все зоозащитники обязательно где-нибудь засветятся неадекватными выходками! Нормальные люди постесняются с ними связываться, себе дороже выйдет.
? Больше никаких слов поддержки не нашел?
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 06.11.25 - 11:28
Цитата:
Которые естественно не сохранились. Правильно? Камеры поднимите и посмотрите, кто кого. В чем проблема? Или как обычно, когда надо - то провод мышка прогрызёт, то свет моргнет, то еще что-то.
ссылался на рапорт участкового Садвакасова и запись с камер наблюдения.
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 06.11.25 - 11:30
Защита животных - дело благородное
Но у нас еще и неблагодарное. Никто не воспринимает всерьёз (что греха таить - я тоже)
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 06.11.25 - 11:32
Хоть один зоозащитник от шашлыка откажется?)
А вообще - меня удивляет такой расклад: кто-то захотел открыть питомник/приют для кошечек-собачек. И с этого момента им все должны - "надо же прокормить их! А прививки? А витамины? А игрушки? Все вы такие чёрствые, для животинки копейку пожалели"
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 06.11.25 - 12:27
Цитата:
Которые естественно не сохранились. Правильно? Камеры поднимите и посмотрите, кто кого. В чем проблема? Или как обычно, когда надо - то провод мышка прогрызёт, то свет моргнет, то еще что-то.
Суд изучил записи с камер наблюдения управления полиции Аркалыка. Добавили это в статью, спасибо.
vofkakst:
Re: «Я не пришла к ним ругаться» - В конфликте зоозащитницы и...
Отправлено: 06.11.25 - 13:27
Цитата:
Ну вы же свалили с златоуста в поисках счастливой жизни.
А в Аркалыке жили русские, строили город. А потом пришла разруха. У нациков длинные шеи появились, вылезли из своих погребов и начали жизни учить всех. Выгнали по сути от туда всех. А потом им стало там скучно и одиноко и полезли в костанай. А от куда взялась там защитница животных, непонятно. Если недавно приехала, то это глупый поступок. Не будет там уже цивилизации.
ПолиграфЪ Боярышников:
А кто её туда пригласил жить ? В поисках халявной лучшей жизни?
